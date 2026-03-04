聽新聞
主動式美股商品 靈活布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美股企業財報公布將進入尾聲，截至2月27日，以S&P500企業財報公布狀況來看，已有96%發布財報，當中73%的企業獲利表現優於預期，當中以資訊科技、必須消費、健康照護產業獲利優於預期的比重最吸睛，分別達93%、87%和83%。而從EPS成長率來看，整體來看接近14.2%，為連續第五個季度繳出EPS雙位數增長佳績。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，近期美股市場雜音頻傳，包括川普關稅、美國與以色列空襲伊朗加劇地緣政治緊張，使得美股走勢波動。前述政經局勢發展仍待觀察，所幸美國經濟仍具韌性，企業獲利維持穩健增長，且獲利改善的狀況不單只侷限在特定產業，其廣度有所提升，加上聯準會降息趨勢未改，仍有助為美股表現提供支撐，不過考量現階段中東緊張局勢仍在，接下來美國也將迎期中選舉，消息面變化都能牽動市場情緒，在美股布局上更需隨市況動態調整，投資人不妨善用主動式美股ETF來應對。

吳承恕指出，主動式美股ETF的優勢在於透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，於類股輪動環境中，動態掌握美股行情。在產業方面，儘管AI題材仍是市場主流，美股科技巨頭今年EPS預估年增率上看21%，優於整體美股表現，在其成長動能強勁下，料持續為資金布局重點。而隨AI題材遍地開花，AI龍頭股以外之科技成長股也有望同步表現，可從中再精挑強勢增長股，例如AI決策系統、資料儲存解決方案等相關個股。美股中的航太科技、生物科技、金融科技等類股表現也不容小覷，更是未來重點趨勢。

主動摩根美國科技ETF經理人溥淇琳表示，摩根團隊在評估AI供應鏈的投資機會時，目前仍重視AI基礎建設的完整性；因此在目前投組配置中，涵蓋網通、供電、記憶體以及客製化晶片等硬體相關布局依然是重要核心，但隨AI硬體建置的逐步到位，能將AI穩定導入企業流程、資料與營運系統的軟體角色反而也將愈發關鍵；所以儘管部分具備資料優勢、流程黏著度或平台網絡效應的軟體公司近期股價相對落後，但隨AI應用深化，其價值有機會被市場重新評價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

