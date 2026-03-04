五檔海外ETF 人氣旺

海外ETF今（2026）年投資人數增加最強的人氣王包括：第一太空衛星（00910）、國泰費城半導體、中信日本商社、新光美國電力基建及元大S&P500等五檔增加人數皆逾萬人，漲勢最強勁的是第一金太空衛星ETF，漲幅達28.19%。

海外ETF無懼戰火升溫，昨（3）日不少標的仍逆勢上揚，第一金太空衛星開盤上漲逼近5%，隨後漲幅收斂，上漲仍在3%上下，今年的人氣標的是否仍值得留意？在戰火爆發後，股價抗跌逆勢上揚的第一金太空衛星ETF，不少成份股在戰火爆發後，受惠國防需求，股價逆勢上揚。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，市場處於地緣政治高感期對太空衛星股帶動需求預期與股價支撐，川普近期宣布2027年美國國防預算，由9,010億美元上調至1.5兆美元，強化太空軍與衛星防禦系統等核心支出項目；加上各國政府強化主權太空趨勢形成，各國政府建立主權發射能力與獨立衛星通訊鏈，都有利支撐火箭及衛星等廠商的訂單需求與營運後市。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人李翰林指出，值得關注的是，00830成分股包辦主要設備廠，例如測試設備大廠泰瑞達近日公布驚人財報，營收獲利遠超市場預期，主因自然是AI晶片需求爆量且複雜精密度提升，測試關卡更多，測試設備需求亦隨之爆量，在記憶體超級週期走向設備廠超級週期的過程中，可望帶動00830後續表現。

國泰投信ETF研究團隊指出，國泰臺韓科技ETF深度布局AI硬體鐵三角，目前三星電子權重25.97%為最大成分股，其次為台積電17.93%，SK海力士14.26%，近一年報酬高達90.38%。相較於市面上多數以台股為主、台積電比重偏高的ETF，該ETF的獨特性在於提供逾四成的韓股頂尖科技股權重，有效填補台股在HBM記憶體與最新HBF技術的缺口。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。