五檔海外ETF 人氣旺

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

海外ETF今（2026）年投資人數增加最強的人氣王包括：第一太空衛星（00910）、國泰費城半導體、中信日本商社、新光美國電力基建及元大S&P500等五檔增加人數皆逾萬人，漲勢最強勁的是第一金太空衛星ETF，漲幅達28.19%。

海外ETF無懼戰火升溫，昨（3）日不少標的仍逆勢上揚，第一金太空衛星開盤上漲逼近5%，隨後漲幅收斂，上漲仍在3%上下，今年的人氣標的是否仍值得留意？在戰火爆發後，股價抗跌逆勢上揚的第一金太空衛星ETF，不少成份股在戰火爆發後，受惠國防需求，股價逆勢上揚。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，市場處於地緣政治高感期對太空衛星股帶動需求預期與股價支撐，川普近期宣布2027年美國國防預算，由9,010億美元上調至1.5兆美元，強化太空軍與衛星防禦系統等核心支出項目；加上各國政府強化主權太空趨勢形成，各國政府建立主權發射能力與獨立衛星通訊鏈，都有利支撐火箭及衛星等廠商的訂單需求與營運後市。

國泰費城半導體ETF（00830）經理人李翰林指出，值得關注的是，00830成分股包辦主要設備廠，例如測試設備大廠泰瑞達近日公布驚人財報，營收獲利遠超市場預期，主因自然是AI晶片需求爆量且複雜精密度提升，測試關卡更多，測試設備需求亦隨之爆量，在記憶體超級週期走向設備廠超級週期的過程中，可望帶動00830後續表現。

國泰投信ETF研究團隊指出，國泰臺韓科技ETF深度布局AI硬體鐵三角，目前三星電子權重25.97%為最大成分股，其次為台積電17.93%，SK海力士14.26%，近一年報酬高達90.38%。相較於市面上多數以台股為主、台積電比重偏高的ETF，該ETF的獨特性在於提供逾四成的韓股頂尖科技股權重，有效填補台股在HBM記憶體與最新HBF技術的缺口。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

衛星通訊 美國國防 地緣政治

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

海外ETF配息有看頭 45檔16日起陸續上陣

九檔台股ETF在3月開出亮眼的配息成績單，不讓台股ETF專美於前，海外ETF配息也有亮點，包含平衡型及亞洲股票ETF配息金額也創下新高，至於大多數的債券ETF配息金額都持穩表現。

台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

主動式ETF配息 有望添活水

主動式ETF去年掛牌後受青睞，各類型合計共21檔，受益人數合計104萬人，其中又以台股型共11檔，受益人合計85萬人最多，今年來有多檔主動台股ETF配息，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息等，今年以來共將配發逾24億元股息。

