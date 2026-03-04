聽新聞
海外ETF配息有看頭 45檔16日起陸續上陣

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股（路透）
美股（路透）

九檔台股ETF在3月開出亮眼的配息成績單，不讓台股ETF專美於前，海外ETF配息也有亮點，包含平衡型及亞洲股票ETF配息金額也創下新高，至於大多數的債券ETF配息金額都持穩表現。

即將有45檔海外ETF將在3月16日至23日間陸續除息，涵蓋跨國投資股票型、平衡型、債券指數股票型、主動式債券型等等，其中，今年以來上漲21.25%表現最強的中信亞太高股息每受益權單位擬配發0.093元，以昨日收盤價換算，單月配息殖利率為0.66%，較於成立後首次配息的0.04元，配息金額已經翻倍，這也是第九度調升配息金額。

至於平衡凱基雙核收息今年以來漲幅有7.49%，每受益權單位擬配發0.057元，創新高，換算單月配息殖利率為0.5%。

主要的人氣債券ETF上，群益ESG投等債20+每受益權單位擬配發0.072元，邁入連續第九個月；國泰20年美債每受益權單位擬配發0.28元，連兩季持平；國泰10Y+金融債每受益權單位擬配發0.072元，邁入連續第八個月；元大AAA至A公司債每受益權單位擬配發0.41元，連四季持平。

針對亞股回檔，中信亞太高股息經理人張苡琤表示，這波跌勢源於地緣政治干擾與前期漲多後的獲利了結，基本面未有反轉。當前全球市場邏輯非常明確：AI雖然可能取代部分SaaS（軟體即服務）等傳統軟體，導致美國相關企業面臨估值下修，但AI發展絕對離不開「硬體」。台、日、韓科技股是全球AI發展不可或缺的軍火庫。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

