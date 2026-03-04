聽新聞
主動式ETF配息 有望添活水

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

主動式ETF去年掛牌後受青睞，各類型合計共21檔，受益人數合計104萬人，其中又以台股型共11檔，受益人合計85萬人最多，今年來有多檔主動台股ETF配息，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息等，今年以來共將配發逾24億元股息。

統計主動式台股ETF今年以來的配息紀錄，主動統一台股增長首次配息每股將配發0.41元，主動群益台灣強棒ETF配發0.377元，主動野村臺灣優選配發0.368元，主動安聯台灣高息配發0.168元。

若以主動統一台股增長ETF發行股數計算，將發放的金額可望達13.6億元，自去年5月以10元掛牌上市，至今年2月底淨值已翻倍衝上20元大關，在17日除息前，若持續有投資人搶搭上車，隨發行股數增加，實際發放金額有機會再上修。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，整體看來，台股基本面仍強，包括台灣企業2026年獲利預估年增將達31%，以及大型雲端服務供應商（CSP）持續增加資本支出。另外3月有MWC、輝達GTC展會利多。長期來看，AI伺服器需求仍強勁，台灣半導體產業的先進製程代工、先進封裝等具競爭優勢，加上受惠降息循環持續，因此對大盤仍為偏多看法，建議可持續分批逢低布局。

受美伊衝突，台股昨（3）日重挫，野村投信指出，此波衝擊偏向風險的重新評價，而非需求端的實質轉弱。台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪難免。

就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等AI核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。受MWC與輝達GTC題材催化，3月上旬電子與AI題材續有表現空間。加上上市櫃公司陸續公告去年獲利與現金股利政策，指數有望在高檔區間震盪中維持韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

