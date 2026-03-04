聽新聞
0:00 / 0:00

台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股原型ETF 抗亂流。聯合報系資料照
台股原型ETF 抗亂流。聯合報系資料照

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

觀察昨（3）日類股表現，上市運輸股指數漲4.97點或2.61%、上市金融保險指數漲3.15點或0.12%，帶動盤面上唯一一檔只投資非電子股的永豐優息存股成為市場焦點，單日收漲0.13%。

其餘抗跌的ETF還有群益台灣精選高息跌0.12%、元大MSCI金融跌0.26%、國泰股利精選30跌0.53%、元大台灣高息低波跌0.65%、FT臺灣永續高息跌1.05%、凱基優選高股息30跌1.11%、復華富時高息低波跌1.14%、凱基優選30跌1.19%、大華優利高填息30跌1.22%。

進一步來看，截至2月底，主要持有上市航運股超過一成的有FT臺灣永續高息、大華優利高填息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息，永豐優息存股更是超過兩成。

持有金融股部分，元大MSCI金融100%投資在金融股、國泰股利精選30占比超過六成、復華富時高息低波、群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、永豐優息存股和凱基優選30也都超過四成。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，市場預期聯準會（Fed）降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，而美國、以色列合力攻擊伊朗的戰爭，挑起了地緣政治風險，伊朗封鎖荷莫茲海峽，讓評價極度偏低的航運類股有了供需失衡所產生的投資價值。

高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。隨著股市來到高檔，投資人可選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險。

永豐投信研究團隊表示，影響中期走勢的關鍵仍在衝突持續時間與擴散範圍，若軍事行動可於短期內受控，對全球經濟成長與企業獲利基本面之實質衝擊預期有限；同時，主要產油國已釋出增產訊號，美國也具備戰略儲備調節及貨幣政策等多元工具，有助於形成油價防線並降低通膨失控風險。建議投資人於高檔震盪與不確定性升溫之際，透過核心持股搭配具防禦性與相對強勢族群進行動態調整，以優化整體資產配置效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 聯準會

延伸閱讀

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

119萬位投資人開心歡喜 這檔高息ETF配息創新高

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

相關新聞

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

海外ETF配息有看頭 45檔16日起陸續上陣

九檔台股ETF在3月開出亮眼的配息成績單，不讓台股ETF專美於前，海外ETF配息也有亮點，包含平衡型及亞洲股票ETF配息金額也創下新高，至於大多數的債券ETF配息金額都持穩表現。

台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

主動式ETF配息 有望添活水

主動式ETF去年掛牌後受青睞，各類型合計共21檔，受益人數合計104萬人，其中又以台股型共11檔，受益人合計85萬人最多，今年來有多檔主動台股ETF配息，包括主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動安聯台灣高息等，今年以來共將配發逾24億元股息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。