台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

觀察昨（3）日類股表現，上市運輸股指數漲4.97點或2.61%、上市金融保險指數漲3.15點或0.12%，帶動盤面上唯一一檔只投資非電子股的永豐優息存股成為市場焦點，單日收漲0.13%。

其餘抗跌的ETF還有群益台灣精選高息跌0.12%、元大MSCI金融跌0.26%、國泰股利精選30跌0.53%、元大台灣高息低波跌0.65%、FT臺灣永續高息跌1.05%、凱基優選高股息30跌1.11%、復華富時高息低波跌1.14%、凱基優選30跌1.19%、大華優利高填息30跌1.22%。

進一步來看，截至2月底，主要持有上市航運股超過一成的有FT臺灣永續高息、大華優利高填息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息，永豐優息存股更是超過兩成。

持有金融股部分，元大MSCI金融100%投資在金融股、國泰股利精選30占比超過六成、復華富時高息低波、群益台灣精選高息、凱基優選高股息30、永豐優息存股和凱基優選30也都超過四成。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，市場預期聯準會（Fed）降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，而美國、以色列合力攻擊伊朗的戰爭，挑起了地緣政治風險，伊朗封鎖荷莫茲海峽，讓評價極度偏低的航運類股有了供需失衡所產生的投資價值。

高息型ETF在大盤震盪之際，更能彰顯出穩健高息的特性。隨著股市來到高檔，投資人可選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險。

永豐投信研究團隊表示，影響中期走勢的關鍵仍在衝突持續時間與擴散範圍，若軍事行動可於短期內受控，對全球經濟成長與企業獲利基本面之實質衝擊預期有限；同時，主要產油國已釋出增產訊號，美國也具備戰略儲備調節及貨幣政策等多元工具，有助於形成油價防線並降低通膨失控風險。建議投資人於高檔震盪與不確定性升溫之際，透過核心持股搭配具防禦性與相對強勢族群進行動態調整，以優化整體資產配置效率。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。