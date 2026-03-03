中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

亞股3日遭遇逆風，日股大跌超過1,700點，韓股亦重挫逾7%，韓國交易所啟動熔斷機制，台股也重挫逾700點，盤面上前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔，不過，以元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）為首的ETF仍繳出亮眼的創高表現。

盤點盤面上ETF表現，元大航太防衛科技單日上漲0.9%或0.21元，市價收26.75元，再度改寫掛牌新高，今年來上漲幅度攀升至17.07%。法人認為，美國在川普帶領下，對國際以軍事實力做為談判籌碼，本次核談判再度祭出直取伊朗軍政高層手段，讓市場再對軍工股掀起關注，當地緣風險升溫，各國抗衡與小型衝突更加密集，未來全球武器將不只供不應求，而更進入加速消耗階段，同時美軍展現的精準打擊優勢，也推動產業進入科技升級，成為另一成長動能。

台股3日跌點為2025年5月以來最大，也吸引資金進場布局，包含ETF中最大一檔的元大台灣50單日成交額攀升至257.13億元，改寫掛牌以來新天量。

主動式ETF中最大一檔的主動統一台股增長（00981A）成交額也擴增至48.99億元、國泰台灣領袖50成交34.59億元、國泰臺灣加權正2（00663L）成交13.51億元、國泰臺韓科技（00735）成交6.10億元。

國泰台灣領袖50除了台股拉回的逢低買盤進場外，還有除息效應加持，每受益權單位擬配發2元，以3日收盤價換算，單期配息殖利率為6.44%，雙雙改寫掛牌以來新高。

展望台股後市， 國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇補充，AI浪潮帶動的結構性成長仍是不可忽略的配置重點，也帶動經濟成長強勁，經濟部預計於本月4日發布1月外銷訂單統計，受惠於AI相關需求暢旺，預估接單金額可望達700至720億美元，挑戰歷史少見的「淡季不淡」紀錄，年增率預估高達45.7%至49.9%，可望達成連續12個月正成長的佳績，掌握00922即是與科技趨勢接軌，其成分股中半導體類股、電子零組件類股、電腦及周邊設備類股、其他電子業族群權重共接近八成，在地緣政治風險淡化後，有機會成為市場回穩後加速資產成長衝刺的引擎。

六檔創高ETF表現

