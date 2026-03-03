快訊

已向當事警員道歉！基隆派出所長指導洗警用機車 「抹車吮指」被記申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

亞股3日遭遇逆風，日股大跌超過1,700點，韓股亦重挫逾7%，韓國交易所啟動熔斷機制，台股也重挫逾700點，盤面上前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔，不過，以元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）為首的ETF仍繳出亮眼的創高表現。

盤點盤面上ETF表現，元大航太防衛科技單日上漲0.9%或0.21元，市價收26.75元，再度改寫掛牌新高，今年來上漲幅度攀升至17.07%。法人認為，美國在川普帶領下，對國際以軍事實力做為談判籌碼，本次核談判再度祭出直取伊朗軍政高層手段，讓市場再對軍工股掀起關注，當地緣風險升溫，各國抗衡與小型衝突更加密集，未來全球武器將不只供不應求，而更進入加速消耗階段，同時美軍展現的精準打擊優勢，也推動產業進入科技升級，成為另一成長動能。

台股3日跌點為2025年5月以來最大，也吸引資金進場布局，包含ETF中最大一檔的元大台灣50單日成交額攀升至257.13億元，改寫掛牌以來新天量。

主動式ETF中最大一檔的主動統一台股增長（00981A）成交額也擴增至48.99億元、國泰台灣領袖50成交34.59億元、國泰臺灣加權正2（00663L）成交13.51億元、國泰臺韓科技（00735）成交6.10億元。

國泰台灣領袖50除了台股拉回的逢低買盤進場外，還有除息效應加持，每受益權單位擬配發2元，以3日收盤價換算，單期配息殖利率為6.44%，雙雙改寫掛牌以來新高。

展望台股後市， 國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇補充，AI浪潮帶動的結構性成長仍是不可忽略的配置重點，也帶動經濟成長強勁，經濟部預計於本月4日發布1月外銷訂單統計，受惠於AI相關需求暢旺，預估接單金額可望達700至720億美元，挑戰歷史少見的「淡季不淡」紀錄，年增率預估高達45.7%至49.9%，可望達成連續12個月正成長的佳績，掌握00922即是與科技趨勢接軌，其成分股中半導體類股、電子零組件類股、電腦及周邊設備類股、其他電子業族群權重共接近八成，在地緣政治風險淡化後，有機會成為市場回穩後加速資產成長衝刺的引擎。

六檔創高ETF表現
六檔創高ETF表現

六檔創高ETF表現</p><!--7--><p> </p><p> 資料來源：CMoney 統計至3/3 高瑜君／製表
六檔創高ETF表現

資料來源：CMoney 統計至3/3 高瑜君／製表

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中東 ETF 台股 電子零組件 0050元大台灣50 00922國泰台灣領袖50ETF基金

延伸閱讀

亞股震盪凸顯分散布局價值 「這檔海外高息ETF」九度調升配息、年化穩站8%

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

台股ETF除息大秀 來了

00922第一階段配息出爐 金額及殖利率均創新高

相關新聞

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

亞股3日遭遇逆風，日股大跌超過1,700點，韓股亦重挫逾7%，韓國交易所啟動熔斷機制，台股也重挫逾700點，盤面上前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔，不過，以元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）為首的ETF仍繳出亮眼的創高表現。

荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

隨著美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事行動，中東緊張情勢急遽升高，引發全球金融市場震盪，台股也呈現劇烈波動。野村投信指出，在避險情緒推升下，市場開始重新評估供應鏈風險，航運族群因具備運能緊縮與避險屬性，意外成為資金轉進焦點，被視為地緣政治下的「海上黃金」。此次戰事除牽動油價，也使全球兩大航運樞紐同時受阻，形成罕見的雙重風險，進一步推升航運相關ETF的市場關注度。

美伊戰火點燃航運紅利 這檔航海王ETF揚帆

隨著美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事行動，中東緊張情勢急遽升高，引發全球金融市場震盪，台股也呈現劇烈波動。野村投信指出，在避險情緒推升下，市場開始重新評估供應鏈風險，航運族群因具備運能緊縮與避險屬性，意外成為資金轉進焦點，被視為地緣政治下的「海上黃金」。此次戰事除牽動油價，也使全球兩大航運樞紐同時受阻，形成罕見的雙重風險，進一步推升航運相關ETF的市場關注度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。