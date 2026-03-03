快訊

股市震盪 摩根ETF採掩護性買權作為保底策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣與美國兩地主要指數今年來表現。資料來源：彭博資訊，摩根資產管理整理
台灣與美國兩地主要指數今年來表現。資料來源：彭博資訊，摩根資產管理整理

中東地區戰火擴大，國際油價與黃金接連大漲，連帶讓美股在2026年3月伊始出現大跌。但根據統計可發現，今年來台、美兩地的股市表現截然不同，前者漲幅明顯，後者卻波動加劇。摩根資產管理指出，台、美兩地股市之所以會有截然不同的表現，關鍵就在現階段台灣科技產業前景較美國科技更為明確，儘管目前全球經濟基本面堪稱平穩，但中東戰事的後續仍要觀察，但在此震盪情境下，台股ETF投資人可用搭配掩護性買權作為保底的策略，持續參與台股市場的成長機會。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，當前台股的整體估值在亞太地區確實偏高，再加上中東戰事擴大，已讓市場對通膨的預期逐步升溫，這對於前期漲幅較大的科技股自然容易形成壓力，在此情況下，手上的台股ETF是否具備一定的下檔保護能力，將影響投資人今年在台股投資的整體表現。

00401A經理人沈馨表示，根據彭博資訊統計，台股今年來已上漲21.17%，就連櫃買指數也上漲14.40%，但美國道瓊工業指數僅上漲1.75%、S&P 500指數也僅上漲0.53%，可見台北兩地股市今年表現大不相同。

不過，若細分各項分類指數可發現，NYSE尖牙指數雖然下跌7.52%，但費城半導體指數卻同步上漲14.88%；可見對於投入大量資本支出的巨型企業（如科技七雄等），市場對其獲利預期將更為嚴格；但是對於受惠於巨型股的資本投入、主攻硬體設備、獲利預期有更高明確性的企業，市場反而願意給予較佳的增長預期。

00401A經理人沈馨說，在全球的AI供應鏈中，台灣科技企業所處的位置主要多在中、下游，只要上游的美國企業持續有資本支出，那麼身處中、下游的台灣企業即可實現獲利，也正是這個原因，才讓台股在今年來的表現超越美股。

不過，00401A經理人沈馨也補充，自從2022年ChatGPT問世以來，台股也跟著美股同步邁入三年多頭，儘管AI的產業前景並未改變，但短期技術性修正的壓力卻也同時存在；所以在這時投資台股ETF，挑選個股時，經理團隊在主動式管理上的能力將更加重要，另一方面，對於喜歡追求台股收益的投資人，此時可以透過其他特定策略(例如掩護性買權)實現，投資人此時可以多加比較，依據自己投資目標與風險偏好，選擇兼具成長與收益的台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

