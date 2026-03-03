兆豐首檔主動式ETF 00996A 採期貨避險、全天候抗震

台股高檔震盪加劇，兆豐投信旗下的兆豐龍頭等權重（00921）2日展現抗震韌性而逆勢收紅。為提供投資人更具攻擊力與防護力的全天候配置，兆豐投信宣布，3月4日展開旗下首檔主動式ETF—兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）募集。

00921逆勢突圍，展現兆豐投信抗震硬實力，面對今(2026)年瞬息萬變的多空交戰，單純抱著大盤已無法高枕無憂。兆豐投信指出，00921能在殺聲震天上漲，歸功於其優異的等權重機制與選股邏輯，成功分散單一個股下跌的風險。然而，這只是兆豐投信防禦實力的第一步。

00996A升級全天候避風港，主打「雙刃一盾」策略，00996A擬任基金經理人王仲良表示：「3月2日市場大震盪，正是檢視投資組合防禦力的最佳時機。在未來的多頭格局中，靈活選股與主動的風險控管將是決勝關鍵。」

王仲良深入剖析00996A的「雙刃一盾」架構，在穩健底盤（Beta）這把利刃上，團隊嚴選具備高市占率、現金流穩定的大型「金牛企業」構築抗震底盤。在創造Alpha的攻擊利刃上，00996A充分發揮主動選股的彈性，不僅重押AI大型科技巨頭，更透過量化模型，提前挖掘目前市值仍屬中小型、但具備高成長爆發力的潛力黑馬。王仲良強調：「我們不必等它變大才買，趁其價值尚未完全爆發前搶先佈局，伴隨企業市值擴張，這些『未來的權值股』將成為挹注投資組合超額報酬的最強動能。」

面對盤勢下跌，00996A特別配置最關鍵的「一盾」—期貨避險機制。當系統性風險發生時，團隊能主動建立期貨空單，對沖大盤下跌風險，大幅減少淨值下跌，相較一般被動型ETF較無法做到的主動防禦機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。