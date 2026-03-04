006208常折價較划算？網指「長期投資沒差」：1關鍵會少賺錢

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）長期被視為高度相似標的，不過有網友發現006208經常出現0.3%至0.5%折價，質疑若內扣費用僅差0.01%，是否長期買006208反而更便宜。貼文曝光後，引發PTT股板討論，焦點集中在「折溢價是否真的有利」以及長期投資該看短期價差還是總費用率。

一名網友在PTT發文表示，自己原本定期定額006208，後來也配置部分0050，但觀察到006208幾乎天天折價，若0050稍微溢價，整體成本可能反而較高。他比較兩檔ETF折溢價與費用差距，認為若能長期以折價買入，似乎更具優勢，因此詢問「算下來是否仍是006208比較便宜」。

對此，多數網友認為折溢價影響屬短期現象，「買是一次，內扣是長期」，若為長期定期定額，重點應放在總費用率與長期報酬，而非每日0.3%的價差。也有人指出，若一檔ETF長期呈現折價，未來賣出時也可能以折價成交，「折價買、折價賣其實沒差」，並非穩賺不賠。

另有網友指出，0050成交量較大，折溢價幅度通常較小，流動性優勢較明顯；但也有人認為006208近年績效不差，且折價幅度若能穩定吃到0.3%以上，理論上已高於費用差距，對長期投資仍有加分效果。不過也有投資人提醒，ETF重點在長期持有與持續投入，「越晚投入才是真的少賺」，不必過度計較微小差異。

此外，部分留言提到兩檔ETF追蹤同一指數，內容物幾乎相同，所謂分散風險差異有限，真正影響報酬的仍是市場走勢與持有時間。整體而言，網友普遍認為若資金規模不大，折溢價與費用差距對長期績效影響有限，與其精算價差，不如專注紀律投資與資金持續投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。