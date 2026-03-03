荷莫茲海峽封鎖衝擊全球供應鏈！美伊戰火點燃航運ETF紅利

隨著美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事行動，中東緊張情勢急遽升高，引發全球金融市場震盪，台股也呈現劇烈波動。野村投信指出，在避險情緒推升下，市場開始重新評估供應鏈風險，航運族群因具備運能緊縮與避險屬性，意外成為資金轉進焦點，被視為地緣政治下的「海上黃金」。此次戰事除牽動油價，也使全球兩大航運樞紐同時受阻，形成罕見的雙重風險，進一步推升航運相關ETF的市場關注度。

中東局勢升級 荷姆茲海峽與紅海同時亮紅燈

美國於2月底空襲伊朗後，伊朗立即以飛彈與無人機報復，並對海上通行提出警告，使全球最關鍵的能源與貨櫃運輸通道—荷姆茲海峽—進入實質封鎖狀態。多家國際航運公司，包括Maersk、MSC、Hapag-Lloyd、CMA CGM，紛紛宣布暫停航行或改道繞行非洲好望角，導致航程增加10至14天、運能大量被吸收。00960野村全球航運龍頭息收ETF基金經理人張怡琳分析指出，荷姆茲海峽每日承載全球約20%的原油與大量LNG，是全球能源命脈；任何封鎖都可能推升國際油價，並對全球供應鏈造成衝擊。同時，葉門胡塞武裝宣布恢復針對紅海航運線的攻擊，使蘇伊士運河復航難度大增，形成全球航運史上罕見的「雙咽喉要道同時受阻」局面。

全球航商採最高規格避險 改道、停收、附加費全面啟動

張怡琳指出，中東局勢的不確定性使全球航運業已啟動最高級別的避險措施，包括：1. 航線改道非洲好望角。多家大型航商取消紅海航線復航計畫，全面改道好望角，使全球至少逾250萬TEU運能被迫投入更長航程，造成有效運力減少，並帶動貨櫃運價走升。

2. 中東航線全面暫停收貨。地中海航運（MSC）率先宣布全面停止中東貨物訂艙，並指示船舶進入安全區。國內航運公司也同步採取暫停收貨、延後靠港等措施，以降低營運風險。3. 戰爭附加費全面上調。由於風險升溫，航商針對波斯灣、中東區域貨櫃加收每櫃1,500至4,000美元不等的戰爭險附加費，保險市場更預估未來相關費率將最高上調50%，運價勢必反映新增成本。

供應鏈壓力擴散 亞洲與歐洲均受波及

野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步指出，中東緊張局勢若延長或外溢範圍進一步擴大，全球供應鏈恐面臨三大挑戰：一、亞洲出口港恐現塞港潮。荷姆茲海峽若持續封鎖，運能減少可能回堵至亞洲港口，延長出口端集貨時間，甚至造成船期混亂。

二、歐洲航線航程大幅拉長。紅海與蘇伊士運河復航無望，使亞歐航線船舶被迫繞道好望角，不僅延長運送時間，也推升燃油消耗與船員成本。三、冷鏈與急件風險加劇。需維持低溫運送的食品、藥品與高時效貨物，因延誤與轉運次數增加而面臨成本上漲與供應不穩等問題。

航運成市場短線避風港 運價與需求提供支撐

張怡琳分析指出，儘管戰事帶來全球金融市場不確定性，但對航運產業而言，短期仍呈現利多環境。利多一：運能緊縮推升運價。航程延長使有效運能減少8–12%，運價自然受支撐。

利多二：航運股與航運ETF逆勢走強。避險情緒推升資金轉進航運，國內貨櫃三雄股價表現也相對亮眼，帶動航運相關ETF的關注度大幅提高。利多三：油價波動強化油輪需求

中東能源風險上升推高油輪租金，使油輪運價走勢更具韌性。

戰火未歇、運能緊縮短期續強 投資仍需關注風險

張怡琳表示，三月中東局勢仍未降溫，美伊衝突與代理戰爭恐使荷姆茲海峽與紅海航道長期承壓，全球航運公司因此不得不持續避險、改道與調整船舶部署。在運能緊縮下，航運運價短期具有強大支撐力；在科技股震盪與市場波動放大的情況下，航運也成為資金短期避風港，全球航運ETF因具備全球供需結構變動題材而備受投資人關注，以全台唯一以航運為核心主題的 00960野村全球航運龍頭息收ETF基金為例，聚焦國際大型航運龍頭、同時覆蓋貨櫃、油輪與散裝三大航運板塊，能反映航運景氣在不同子產業間的輪動節奏，有望受惠航運產業中長期利多。但漢遠提醒，地緣政治帶來的利多多為短期性。一旦衝突降溫、航線恢復或戰爭附加費回落，運價亦可能面臨修正；同時，繞道所增加的油價與營運成本也可能侵蝕航商獲利。投資布局仍應以風險控管與分散配置為核心，避免因短線題材過度集中。

投資單一產業ETF時，須留意其波動通常較大，可能面臨市場風險、類股／持股集中風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險及終止上市等風險。投資人應隨時關注基金重大訊息公告與市場變化，並於投資前詳閱基金公開說明書與指數編製規則，審慎評估自身風險承受度與投資目標。此外，ETF市價可能偏離淨值：市價高於淨值為溢價，低於淨值則為折價。一般而言，市場機制會使ETF市價趨近淨值；因此，溢價買進意味著支付較高成本，投資人應避免追價式搶進，以降低因短期回檔而承受套牢風險。

另需提醒，ETF過去績效不代表未來結果；配息金額不保證，且可能包含收益平準金；投資人持有的是基金受益憑證，並非直接持有成分股。若以資產配置或長期投資目的布局單一產業ETF，原則上不宜以短期資金投入，建議依財務狀況分散配置並以較長持有期間發揮策略效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。