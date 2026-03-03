美伊戰火點燃航運紅利 這檔航海王ETF揚帆

隨著美國與以色列聯手對伊朗展開大規模軍事行動，中東緊張情勢急遽升高，引發全球金融市場震盪，台股也呈現劇烈波動。野村投信指出，在避險情緒推升下，市場開始重新評估供應鏈風險，航運族群因具備運能緊縮與避險屬性，意外成為資金轉進焦點，被視為地緣政治下的「海上黃金」。此次戰事除牽動油價，也使全球兩大航運樞紐同時受阻，形成罕見的雙重風險，進一步推升航運相關ETF的市場關注度。

美國空襲伊朗後，伊朗立即以飛彈與無人機報復，並對海上通行提出警告，使全球最關鍵的能源與貨櫃運輸通道—荷莫茲海峽進入實質封鎖狀態。多家國際航運公司，包括Maersk、MSC、Hapag-Lloyd、CMA CGM，紛紛宣布暫停航行或改道繞行非洲好望角，導致航程增加10至14天、運能大量被吸收。野村全球航運龍頭息收ETF（00960）基金經理人張怡琳分析指出，荷莫茲海峽每日承載全球約20%的原油與大量LNG，是全球能源命脈；任何封鎖都可能推升國際油價，並對全球供應鏈造成衝擊。同時，葉門胡塞武裝宣布恢復針對紅海航運線的攻擊，使蘇伊士運河復航難度大增，形成全球航運史上罕見的「雙咽喉要道同時受阻」局面。

張怡琳指出，中東局勢的不確定性使全球航運業已啟動最高級別的避險措施，包括：

1. 航線改道非洲好望角 多家大型航商取消紅海航線復航計畫，全面改道好望角，使全球至少逾250萬TEU運能被迫投入更長航程，造成有效運力減少，並帶動貨櫃運價走升。 2. 中東航線全面暫停收貨 地中海航運（MSC）率先宣布全面停止中東貨物訂艙，並指示船舶進入安全區。國內航運公司也同步採取暫停收貨、延後靠港等措施，以降低營運風險。 3. 戰爭附加費全面上調 由於風險升溫，航商針對波斯灣、中東區域貨櫃加收每櫃1,500至4,000美元不等的戰爭險附加費，保險市場更預估未來相關費率將最高上調50%，運價勢必反映新增成本。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠指出，中東緊張局勢若延長或外溢範圍進一步擴大，全球供應鏈恐面臨三大挑戰：

挑戰一：亞洲出口港恐現塞港潮 荷莫茲海峽若持續封鎖，運能減少可能回堵至亞洲港口，延長出口端集貨時間，甚至造成船期混亂。 挑戰二：歐洲航線航程大幅拉長 紅海與蘇伊士運河復航無望，使亞歐航線船舶被迫繞道好望角，不僅延長運送時間，也推升燃油消耗與船員成本。 挑戰三：冷鏈與急件風險加劇 需維持低溫運送的食品、藥品與高時效貨物，因延誤與轉運次數增加而面臨成本上漲與供應不穩等問題。

張怡琳分析指出，儘管戰事帶來全球金融市場不確定性，但對航運產業而言，短期仍呈現利多環境。

利多一：運能緊縮推升運價 航程延長使有效運能減少8–12%，運價自然受支撐。 利多二：航運股與航運ETF逆勢走強 避險情緒推升資金轉進航運，國內貨櫃三雄股價表現也相對亮眼，帶動航運相關ETF的關注度大幅提高。 利多三：油價波動強化油輪需求 中東能源風險上升推高油輪租金，使油輪運價走勢更具韌性。

張怡琳表示，3月中東局勢仍未降溫，美伊衝突與代理戰爭恐使荷姆茲海峽與紅海航道長期承壓，全球航運公司因此不得不持續避險、改道與調整船舶部署。在運能緊縮下，航運運價短期具有強大支撐力；在科技股震盪與市場波動放大的情況下，航運也成為資金短期避風港，全球航運 ETF 因具備全球供需結構變動題材而備受投資人關注，以全台唯一以航運為核心主題的野村全球航運龍頭息收ETF基金(00960)為例，聚焦國際大型航運龍頭、同時覆蓋貨櫃、油輪與散裝三大航運板塊，能反映航運景氣在不同子產業間的輪動節奏，有望受惠航運產業中長期利多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。