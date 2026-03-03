快訊

中東戰事牽連台股下跌771點 卓榮泰：國安基金「這情況」進場

卓榮泰台美關稅備詢…男突闖立院大樓 狂嗆警「沒讀書」遭壓制

美以獵殺哈米尼內幕曝…以色列滲透德黑蘭天網 CIA人肉情報成關鍵助攻

聽新聞
0:00 / 0:00

台股主動式 ETF 新兵報到！ 最大發行商再下一城 主動統一升級50准募

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

主動式ETF風生水起，相關發行檔數及規模雙雙攀升至「二字頭」，而管理規模最大的統一投信再下一城，最新主動統一升級50（00403A）已經於2日獲得核准募集。

據了解，主動統一升級50的證券代號是00403A，全名為統一台股升級50主動式ETF，種類是主動式交易所交易基金，投資地在國內。這檔將是統一投信繼主動統一台股增長、主動統一全球創新後的第三檔主動式ETF，

截至2日，盤面上共計有21檔主動式ETF，12家投信業者參與發行，總規模2,413.31億元，其中，中國信託投信發行3檔最多，統一、群益、野村、安聯、聯博、台新以及富邦都是兩檔；另從規模來看，統一投信的主動式ETF規模786.25億元最大、再來是群益的470.94億元、復華265.81億元、元大241.24億元、野村209.65億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦 群益 台新

延伸閱讀

台股主動ETF配息王易主！00981A首發配息金額奪冠 15億資金提前卡位

台股ETF除息大秀 來了

台股長線多頭續旺 00981A 將於3月17日除息、每單位配0.41元

台股長線多頭續旺…00981A首次收益分配期前公告出爐 每單位配0.41元

相關新聞

股價偏高怎買？00988B鎖定7.5％票息地板價…璇依：月配息打造高息現金流

玉山投信推出鎖定7.5%票息的非投資等級債券ETF（00988B），並主打月配息設計，期望為投資人提供穩定現金流。

不用恐慌！大盤下跌超過700點…阿格力有回檔才健康：006208季線乖離率高達18％

大盤下跌超過700點，但阿格力認為回檔是健康的現象，富邦台50（006208）的季線乖離率高達18%。適度修正可促使盤勢穩定，有助於投資者進場購買。

嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

台積電在ETF中的占比引發關注，Ffaarr認為單一配置過高並非問題根源。元大台灣50（0050）代表上市大型股，其高占比反映市場實況，主要是投資者對台股的高配置所致。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。