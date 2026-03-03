台股主動式 ETF 新兵報到！ 最大發行商再下一城 主動統一升級50准募

主動式ETF風生水起，相關發行檔數及規模雙雙攀升至「二字頭」，而管理規模最大的統一投信再下一城，最新主動統一升級50（00403A）已經於2日獲得核准募集。

據了解，主動統一升級50的證券代號是00403A，全名為統一台股升級50主動式ETF，種類是主動式交易所交易基金，投資地在國內。這檔將是統一投信繼主動統一台股增長、主動統一全球創新後的第三檔主動式ETF，

截至2日，盤面上共計有21檔主動式ETF，12家投信業者參與發行，總規模2,413.31億元，其中，中國信託投信發行3檔最多，統一、群益、野村、安聯、聯博、台新以及富邦都是兩檔；另從規模來看，統一投信的主動式ETF規模786.25億元最大、再來是群益的470.94億元、復華265.81億元、元大241.24億元、野村209.65億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。