永豐金證券2026投資風向球：馬年高股息復活、AI 高歌並進

2026年市場迎來「成長＋防禦」並重的新局。根據IMF最新預估，今年全球經濟成長率可達3.1%，美國、歐元區、中國大陸及台灣分別估為1.8%、1.0%、4.4%、3.7%。永豐金證券旗下豐存股平台首創美股股利再投入，完備台美股雙市場再投入功能，定期定額成本吸引力十足，投資人馬上存股、布局做好準備，迎接2026勝利金馬年。

永豐金證券豐存股平台推出與AI有關的半導體趨勢主題，平台篩選出26檔台股標的與10檔美股標的，另外也有聚焦長期發放股息或高殖利率的股息貴族主題。即日起至3月31日，新戶完成線上開立永豐金證券帳戶，馬上領價值888元限量福利。

今年全球經濟持續受到「川普主義」主導。媒體報導，2026年全球人工智慧（AI）總支出將達2.52兆美元，同比增長44%。永豐投顧指出，需求將從算力延伸至能源、儲存與應用端，帶動半導體供應鏈、電力設備及人形機器人等新興產業快速成長。國內廠商切入先進製程，營運動能顯著。AI資料中心用電量暴增，變壓器與配電設備供不應求，重電產業將迎來結構性成長。

永豐投顧建議，基於川普主義帶動保護主義升級、財政擴張常態化、AI技術革命加速，以及二元分化使「AI熱、傳產冷」與「投資熱、就業冷」，今年投資建議兼顧「成長＋防禦」雙軸布局，以達到「分散投資、靈活調整」。股票比重建議維持60%到65%，其中成長型（AI＋電力設備）約35%，高股息防禦型約30%。債券與現金合計配置25~30%，鎖定投資級債與短天期票據，另可配置5%到10%黃金因應地緣政治風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。