亞股震盪凸顯分散布局價值 「這檔海外高息ETF」九度調升配息、年化穩站8%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
3日亞股遭遇逆風，台股重挫771點，日股大跌約3%，韓股亦重挫7.2%，前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔。股市示意圖。圖／AI生成
3日亞股遭遇逆風，台股重挫771點，日股大跌約3%，韓股亦重挫7.2%，前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔。股市示意圖。圖／AI生成

3日亞股遭遇逆風，台股重挫771點，日股大跌約3%，韓股亦重挫7.2%，前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔。然而受中東戰事及伊朗封鎖荷姆斯海峽等地緣政治因素影響，航運股逆勢大漲，成為3日撐盤要角。3日震盪也凸顯跨國與跨產業分散布局的必要性。

中信亞太高股息ETF（00964）日前公告配息，每單位擬配發0.093元，相較於成立後首次配息的0.04元，配息金額已經翻倍，且00964已九度調升配息金額，年化配息率高達8%，在台股掛牌的高股息ETF中表現極為亮眼。

針對3日亞股回檔，00964經理人張苡琤表示，這波跌勢主要源於地緣政治干擾與前期漲多後的獲利了結，基本面並未出現反轉。當前全球市場邏輯非常明確：AI雖然可能取代部分SaaS（軟體即服務）等傳統軟體，導致美國相關企業面臨估值下修，但AI的發展絕對離不開「硬體」。台、日、韓科技股正是全球AI發展不可或缺的軍火庫。

除了硬體科技的強勁爆發力，00964是市面上唯一精準鎖定亞太區域的高股息產品，布局台、韓、日等市場的半導體、海運及原物料等關鍵供應鏈，產業相對分散，在3日科技股殺盤時，00964組合中的航運股適時發揮了防禦與撐盤效果，展現多元布局的抗震韌性。

展望後市，張苡琤提出三大市場觀察，認為亞股後市依然大有可為。首先，根據歷史數據顯示，自2010年以來，亞洲主要股市在農曆新年前後通常呈現上漲趨勢，投資情緒普遍偏向樂觀。其次是散戶資金湧入，過去三個月，亞洲各地散戶投資者參與度大幅提升，交易活絡度不僅抵銷了部分外資流出，包含中國、日本、台灣、韓國等地的保證金（融資）交易餘額更同步攀升至歷史新高，顯示內資積極入市。

第三，活躍的散戶動能與區域投資情緒的改善，加上季節性利多，將共同推動亞洲股市在短期震盪後維持強韌走勢。中國信託投信指出，對於追求穩健現金流，又希望參與亞洲AI硬體爆發與航運紅利的投資人，00964有望成為抵禦市場波動、掌握區域成長契機的首選標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

不用恐慌！大盤下跌超過700點…阿格力有回檔才健康：006208季線乖離率高達18％

大盤下跌超過700點，但阿格力認為回檔是健康的現象，富邦台50（006208）的季線乖離率高達18%。適度修正可促使盤勢穩定，有助於投資者進場購買。

嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

台積電在ETF中的占比引發關注，Ffaarr認為單一配置過高並非問題根源。元大台灣50（0050）代表上市大型股，其高占比反映市場實況，主要是投資者對台股的高配置所致。

00988B募集中！詹璇依揭秘3大設計：分散標的控風險、追求高收益

新春後第一場記者會，就在滿滿喜氣的馬年氣氛中圓滿完成。 很開心連續兩年和玉山投信合作，去年的他們，還是保德信投信；正式跨足ETF市場，加入玉山體系後，最新發行以玉山投信為名的第一檔ETF！很榮幸再次見證他們的新里程碑。 以前外商背景，滿場英文名詞，現在在地品牌，我們講中文、講台語、講更貼近投資人的語言，身為專業財經主持人，英文、國語、台語切換自如。這次語言轉換還被長官大大稱讚，小姐姐本人開心到不行（撒花）。 來聊聊這次發行的玉山嚴選非投債ETF（00988B），它是「非投資等級債」，鎖定7.5%高票息！ 你們都知道，小姐姐一直提醒高票息的背後，一定伴隨較高風險，這種債券，屬於收益導向！但這檔商品有幾個設計，值得跟大家分享：

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。 00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。 換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。 想要參與除息，可以參考以下資訊：

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

台股今日暴跌606.99點，面對中東局勢與油價飆漲，資金轉向高股息ETF避險。FT臺灣永續高息（00961）年化配息率達14%，吸引大量投資者關注，月配息形式滿足穩定現金流需求。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

