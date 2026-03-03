亞股震盪凸顯分散布局價值 「這檔海外高息ETF」九度調升配息、年化穩站8%

3日亞股遭遇逆風，台股重挫771點，日股大跌約3%，韓股亦重挫7.2%，前陣子熱門的光通訊、載板與記憶體族群亦大幅回檔。然而受中東戰事及伊朗封鎖荷姆斯海峽等地緣政治因素影響，航運股逆勢大漲，成為3日撐盤要角。3日震盪也凸顯跨國與跨產業分散布局的必要性。

中信亞太高股息ETF（00964）日前公告配息，每單位擬配發0.093元，相較於成立後首次配息的0.04元，配息金額已經翻倍，且00964已九度調升配息金額，年化配息率高達8%，在台股掛牌的高股息ETF中表現極為亮眼。

針對3日亞股回檔，00964經理人張苡琤表示，這波跌勢主要源於地緣政治干擾與前期漲多後的獲利了結，基本面並未出現反轉。當前全球市場邏輯非常明確：AI雖然可能取代部分SaaS（軟體即服務）等傳統軟體，導致美國相關企業面臨估值下修，但AI的發展絕對離不開「硬體」。台、日、韓科技股正是全球AI發展不可或缺的軍火庫。

除了硬體科技的強勁爆發力，00964是市面上唯一精準鎖定亞太區域的高股息產品，布局台、韓、日等市場的半導體、海運及原物料等關鍵供應鏈，產業相對分散，在3日科技股殺盤時，00964組合中的航運股適時發揮了防禦與撐盤效果，展現多元布局的抗震韌性。

展望後市，張苡琤提出三大市場觀察，認為亞股後市依然大有可為。首先，根據歷史數據顯示，自2010年以來，亞洲主要股市在農曆新年前後通常呈現上漲趨勢，投資情緒普遍偏向樂觀。其次是散戶資金湧入，過去三個月，亞洲各地散戶投資者參與度大幅提升，交易活絡度不僅抵銷了部分外資流出，包含中國、日本、台灣、韓國等地的保證金（融資）交易餘額更同步攀升至歷史新高，顯示內資積極入市。

第三，活躍的散戶動能與區域投資情緒的改善，加上季節性利多，將共同推動亞洲股市在短期震盪後維持強韌走勢。中國信託投信指出，對於追求穩健現金流，又希望參與亞洲AI硬體爆發與航運紅利的投資人，00964有望成為抵禦市場波動、掌握區域成長契機的首選標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。