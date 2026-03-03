快訊

股價偏高怎買？00988B鎖定7.5％票息地板價…璇依：月配息打造高息現金流

聯合新聞網／ 綜合報導
玉山投信推出00988B鎖定7.5%票息地板價與月配息機制，聚焦成熟國家1到5年短天期非投資等級債，於3月2日至3月6日募集。中央社
玉山投信推出00988B鎖定7.5%票息地板價與月配息機制，聚焦成熟國家1到5年短天期非投資等級債，於3月2日至3月6日募集。中央社

玉山投信節目「預約投資大小事」，由財經主持人詹璇依與玉山投信市場策略部協理葉家榮（Ryan）對談，主題聚焦「高票息」與非投資等級債市場動向。

詹璇依在節目開場表示，近期看到彭博社一則標題，提到第一季市場波動加劇之際，美國債市投資人「最喜歡擁抱的是非投資等級債」，且報酬表現也相對突出，她認為背後反映債市資金可能從避險導向轉向收益導向，也可能代表投資人評估「未來美國經濟其實不會太差」。

葉家榮指出，投資非投資等級債時，總經環境位置很關鍵。他提到，目前市場預估美國2026年實質GDP可成長2.3%，不論服務業或製造業，PMI都在景氣榮枯線50之上，代表處在景氣擴張環境；企業面方面，他也提到S&P 500企業的EPS在今年與明年「大概都有14.9%到15%的一個成長」。在此情境下，他形容全球與美國屬於溫和成長，加上降息循環下資金面相對寬鬆，且非投資等級債的違約率與信用利差來到近年相對低點，顯示企業債財務體質相對穩定。

談到「高票息」定義時，葉家榮表示，債券投資的本質是固定收益，核心是票面利率與收益概念，而非股市的價差或資本利得。他以「投資一百萬、票面率5%」舉例，說明在沒有違約情況下，發行公司需依票面率每年支付固定利息，並將債券形容為一種承諾，投資人更應關注票面利息與是否帶來滿意的收益率

節目也介紹玉山投信現正募集的玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）。詹璇依提到，00988B「直接把這個票息的地板價鎖在7.5%」，並主打月配息設計

葉家榮補充，產品設計強調先把收益條件訂清楚，並以多元分散降低風險，目標持債「超過100檔以上」，且單一發行人比重「不能超過2%」，投資範圍「百分之百是聚焦在所謂的成熟國家」，以資訊透明、風險相對可控為訴求。

針對投資人常見疑慮，雙方在節目中整理「三大誤會」。

其一是非投資等級債是否一定很危險，葉家榮表示會透過價格與信用利差等領先指標進行風險控管，若出現異常變化，會率先篩選剔除；

其二是利率變動對價格波動的影響，他指出00988B鎖定「一到五年」短天期標的，平均存續期間約三年，藉由控管存續期來降低利率風險干擾；

其三是「存債無感」的問題，葉家榮提到若以00988B追蹤指數回看，過去十年的總報酬「來到了93.9%」，並強調債券仍是資產配置重要一環，尤其在股票漲多時，可作為再平衡配置的選項。

00988B主打鎖定7.5%票息的非投資等級債券ETF與月配息機制，募集期間為「3月2號到3月6號」，投資人可在第一季市場較動盪、或股市位階偏高時，將債券納入資產配置的一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 債券ETF 00988B玉山嚴選非投債

相關新聞

股價偏高怎買？00988B鎖定7.5％票息地板價…璇依：月配息打造高息現金流

玉山投信推出鎖定7.5%票息的非投資等級債券ETF（00988B），並主打月配息設計，期望為投資人提供穩定現金流。

不用恐慌！大盤下跌超過700點…阿格力有回檔才健康：006208季線乖離率高達18％

大盤下跌超過700點，但阿格力認為回檔是健康的現象，富邦台50（006208）的季線乖離率高達18%。適度修正可促使盤勢穩定，有助於投資者進場購買。

嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

台積電在ETF中的占比引發關注，Ffaarr認為單一配置過高並非問題根源。元大台灣50（0050）代表上市大型股，其高占比反映市場實況，主要是投資者對台股的高配置所致。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

