怕賺股息賠價差？00918主打高填息實力…本季配息0.62元打造真被動收入
大華優利高填息30（00918） 本季配0.62元
人氣高配息ETF之一的00918 本期預估每單位配發 0.62 元；比上一期再增加 0.055 元。
以目前股價估算：
單季殖利率約 2.59%
換算年化約可達10.36%
對於想打造「被動現金流」的小資族來說，這代表什麼？
不用存到千萬，也能開始領股息
每季都有現金流進帳
配息還呈現穩定往上趨勢
00918配息時程一次看懂
除息日：3月19日
最後買進日：3月18日
股利發放日：4月14日
想參與本次配息，記得要在3/18收盤前持有。
很多人只看殖利率，但真正關鍵其實是：能不能填息，決定你是領利息還是吃本金
00918的特色就是：
聚焦高獲利、穩定企業
過去填息表現佳
股價相對穩定
配息具延續性
適合哪些投資人？
想建立每季現金流的人
退休準備族
不想每天盯盤的存股族
希望股息再投入、滾雪球的人
如果你是「薪水有限、但想讓錢自己工作」的上班族，這類ETF就像一台慢慢加速的印鈔機。
溫馨小提醒
高股息 ETF 的重點，從來不是追高配息，而是打造長期可持續的現金流系統。
真正的財務安全感，不是帳戶裡一筆錢，而是 「即使不上班，也有錢持續流進來。」
投資不是一場短跑，而是一場陪你走一輩子的馬拉松。
◎感謝 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
