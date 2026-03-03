怕賺股息賠價差？00918主打高填息實力…本季配息0.62元打造真被動收入

大華優利高填息30（00918） 本季配0.62元

人氣高配息ETF之一的00918 本期預估每單位配發 0.62 元；比上一期再增加 0.055 元。

以目前股價估算：

單季殖利率約 2.59% 換算年化約可達10.36%

對於想打造「被動現金流」的小資族來說，這代表什麼？

不用存到千萬，也能開始領股息 每季都有現金流進帳 配息還呈現穩定往上趨勢

00918配息時程一次看懂

除息日：3月19日

最後買進日：3月18日

股利發放日：4月14日

想參與本次配息，記得要在3/18收盤前持有。

很多人只看殖利率，但真正關鍵其實是：能不能填息，決定你是領利息還是吃本金

00918的特色就是：

聚焦高獲利、穩定企業

過去填息表現佳

股價相對穩定

配息具延續性

適合哪些投資人？

想建立每季現金流的人

退休準備族

不想每天盯盤的存股族

希望股息再投入、滾雪球的人

如果你是「薪水有限、但想讓錢自己工作」的上班族，這類ETF就像一台慢慢加速的印鈔機。

溫馨小提醒

高股息 ETF 的重點，從來不是追高配息，而是打造長期可持續的現金流系統。

真正的財務安全感，不是帳戶裡一筆錢，而是 「即使不上班，也有錢持續流進來。」

投資不是一場短跑，而是一場陪你走一輩子的馬拉松。

◎感謝 Dr.Selena（楊倩琳博士） 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。