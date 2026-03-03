貝萊德跨入台灣主動式 ETF 市場 首推投等債聚焦收益優化

貝萊德投信將募集首檔主動式ETF─貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）擬於3月16日至19日展開募集，正式跨足台灣主動式ETF市場。

00985D以全球投資等級企業債為核心配置，採用貝萊德在全球領先的智能選債策略，透過大數據分析、系統化投資模型與投資團隊的專業判斷，從全球投資級債券市場中更有效率地挑選標的。這套智能流程有助於提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在不同市場條件下，維持較為一致的投資紀律。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「台灣投資人對全球化與專業化投資產品的需求持續提升，此次推出主動式債券ETF，亮點在於結合貝萊德iShares深耕全球固定收益ETF領域超過20年的專業實力，以及貝萊德系統化投資平台累積逾40年的全球發展經驗，期望為台灣投資人提供相對完整且彈性的資產配置工具，以因應多變的市場環境。」

貝萊德iShares是目前全球規模最大的ETF發行商，全球ETF的管理規模達5.47兆美元 ，在債券ETF市場中更是領先同業。早在2002年，iShares就推出全球第一檔固定收益ETF，長期深耕債券ETF，為市場領頭羊。如今，全球每2.7元的債券ETF資產中，即有1元由貝萊德iShares管理，旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36% 。多年來，貝萊德也持續把這些在固定收益投資、流動性管理與風險控管上的國際領先經驗帶進台灣，讓台灣投資人能接軌全球市場。

隨著美國利率進入高檔盤整階段，投資等級債的收益率水準明顯優於過往。以美國投資等級企業債指數為例，目前收益率仍接近5% ，投資人無須承擔較高的信用風險，即有機會取得較具吸引力的收益；同時，未來降息循環啟動時，亦具備潛在的資本利得空間。近三年來，市場資金持續流入投資等級債，規模明顯高於非投資等級債 ，反映投資人對較高品質債券資產的配置需求持續升溫。

00985D擬任基金經理人游忠憲表示：「00985D以投資等級企業債為核心，從品質、價值與市場動態三大面向進行嚴謹選債，並透過主動調整投資組合及運用衍生性工具策略，提升整體收益結構與投資效率。透過主動管理機制，投資組合得以隨市場環境動態調整，協助投資人於不同景氣循環中維持穩健配置，實現更具效率的收益優化。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。