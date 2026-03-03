快訊

貝萊德跨入台灣主動式 ETF 市場 首推投等債聚焦收益優化

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF(資料來源：貝萊德投信)
貝萊德投信將募集首檔主動式ETF─貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）擬於3月16日至19日展開募集，正式跨足台灣主動式ETF市場。

00985D以全球投資等級企業債為核心配置，採用貝萊德在全球領先的智能選債策略，透過大數據分析、系統化投資模型與投資團隊的專業判斷，從全球投資級債券市場中更有效率地挑選標的。這套智能流程有助於提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在不同市場條件下，維持較為一致的投資紀律。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示：「台灣投資人對全球化與專業化投資產品的需求持續提升，此次推出主動式債券ETF，亮點在於結合貝萊德iShares深耕全球固定收益ETF領域超過20年的專業實力，以及貝萊德系統化投資平台累積逾40年的全球發展經驗，期望為台灣投資人提供相對完整且彈性的資產配置工具，以因應多變的市場環境。」

貝萊德iShares是目前全球規模最大的ETF發行商，全球ETF的管理規模達5.47兆美元 ，在債券ETF市場中更是領先同業。早在2002年，iShares就推出全球第一檔固定收益ETF，長期深耕債券ETF，為市場領頭羊。如今，全球每2.7元的債券ETF資產中，即有1元由貝萊德iShares管理，旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36% 。多年來，貝萊德也持續把這些在固定收益投資、流動性管理與風險控管上的國際領先經驗帶進台灣，讓台灣投資人能接軌全球市場。

隨著美國利率進入高檔盤整階段，投資等級債的收益率水準明顯優於過往。以美國投資等級企業債指數為例，目前收益率仍接近5% ，投資人無須承擔較高的信用風險，即有機會取得較具吸引力的收益；同時，未來降息循環啟動時，亦具備潛在的資本利得空間。近三年來，市場資金持續流入投資等級債，規模明顯高於非投資等級債 ，反映投資人對較高品質債券資產的配置需求持續升溫。

00985D擬任基金經理人游忠憲表示：「00985D以投資等級企業債為核心，從品質、價值與市場動態三大面向進行嚴謹選債，並透過主動調整投資組合及運用衍生性工具策略，提升整體收益結構與投資效率。透過主動管理機制，投資組合得以隨市場環境動態調整，協助投資人於不同景氣循環中維持穩健配置，實現更具效率的收益優化。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF 主動式

相關新聞

不用恐慌！大盤下跌超過700點…阿格力有回檔才健康：006208季線乖離率高達18％

大盤下跌超過700點，但阿格力認為回檔是健康的現象，富邦台50（006208）的季線乖離率高達18%。適度修正可促使盤勢穩定，有助於投資者進場購買。

嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

台積電在ETF中的占比引發關注，Ffaarr認為單一配置過高並非問題根源。元大台灣50（0050）代表上市大型股，其高占比反映市場實況，主要是投資者對台股的高配置所致。

00988B募集中！詹璇依揭秘3大設計：分散標的控風險、追求高收益

新春後第一場記者會，就在滿滿喜氣的馬年氣氛中圓滿完成。 很開心連續兩年和玉山投信合作，去年的他們，還是保德信投信；正式跨足ETF市場，加入玉山體系後，最新發行以玉山投信為名的第一檔ETF！很榮幸再次見證他們的新里程碑。 以前外商背景，滿場英文名詞，現在在地品牌，我們講中文、講台語、講更貼近投資人的語言，身為專業財經主持人，英文、國語、台語切換自如。這次語言轉換還被長官大大稱讚，小姐姐本人開心到不行（撒花）。 來聊聊這次發行的玉山嚴選非投債ETF（00988B），它是「非投資等級債」，鎖定7.5%高票息！ 你們都知道，小姐姐一直提醒高票息的背後，一定伴隨較高風險，這種債券，屬於收益導向！但這檔商品有幾個設計，值得跟大家分享：

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。 00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。 換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。 想要參與除息，可以參考以下資訊：

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

台股今日暴跌606.99點，面對中東局勢與油價飆漲，資金轉向高股息ETF避險。FT臺灣永續高息（00961）年化配息率達14%，吸引大量投資者關注，月配息形式滿足穩定現金流需求。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

