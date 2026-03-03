聽新聞
0:00 / 0:00
嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！
昨天去錄節目，重點主題在台積電（2330）在ETF中的佔比。
當然我不會贊成單買台積電或是去追富邦科技（0052）這種單一產業來拉高台積電佔比。
但反過來我不會認為元大台灣50（0050）...台積電佔太多是個問題，也不需要特別用規則去壓低。
0050只代表上市大型股，會與整體市場有偏離是個問題，但這並不嚴重。因為它也佔了台股70%了。
台積電以流通市值看，現在就是佔台股一半，就是佔大型股6成多。
如果會覺得台積電配置太多，那不是0050或台積電的問題，問題是你配置台股的比例太高了，台積電佔比高只是結果。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。