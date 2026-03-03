嫌0050台積電（2330）占比過高？真實「盲點」曝光：是你台股買太多！

昨天去錄節目，重點主題在台積電（2330）在ETF中的佔比。

當然我不會贊成單買台積電或是去追富邦科技（0052）這種單一產業來拉高台積電佔比。

但反過來我不會認為元大台灣50（0050）...台積電佔太多是個問題，也不需要特別用規則去壓低。

0050只代表上市大型股，會與整體市場有偏離是個問題，但這並不嚴重。因為它也佔了台股70%了。

台積電以流通市值看，現在就是佔台股一半，就是佔大型股6成多。

如果會覺得台積電配置太多，那不是0050或台積電的問題，問題是你配置台股的比例太高了，台積電佔比高只是結果。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。