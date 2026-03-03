快訊

00988B募集中！詹璇依揭秘3大設計：分散標的控風險、追求高收益

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
玉山嚴選非投債ETF（00988B）開始募集。台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影
新春後第一場記者會，就在滿滿喜氣的馬年氣氛中圓滿完成。

很開心連續兩年和玉山投信合作，去年的他們，還是保德信投信；正式跨足ETF市場，加入玉山體系後，最新發行以玉山投信為名的第一檔ETF！很榮幸再次見證他們的新里程碑。

以前外商背景，滿場英文名詞，現在在地品牌，我們講中文、講台語、講更貼近投資人的語言，身為專業財經主持人，英文、國語、台語切換自如。這次語言轉換還被長官大大稱讚，小姐姐本人開心到不行（撒花）。

來聊聊這次發行的玉山嚴選非投債ETF（00988B），它是「非投資等級債」，鎖定7.5%高票息！

你們都知道，小姐姐一直提醒高票息的背後，一定伴隨較高風險，這種債券，屬於收益導向！但這檔商品有幾個設計，值得跟大家分享：

第一、它的名字叫「嚴選」 。

百分之百布局成熟市場，且以美國為主。在非投資等級債裡，先把市場風險做第一層篩選。

第二、目前唯一鎖定票息率7.5%以上。

回到債券本質，買債就是為了收息，要給投資人「有感」的息。

第三、單一債券持比不超過2%。

整體大約100檔左右。意思很簡單：就算其中一家公司出問題，也不至於傷筋動骨。分散風險，是這檔ETF的核心邏輯。

還有一點我覺得很特別，它是被動式ETF，卻每月再平衡、再篩選，重點就是希望在兼顧收益的同時，控制風險。

但小姐姐還是要提醒，非投資等級債，和股市連動性比較高。

它不是市場動盪時的避風港，如果你要的是「避險」，那公債會更適合你。

如果你要的是「高收益」，而且你理解目前美國經濟溫和成長的環境適合這類商品，但也要能承受如果美國經濟走弱可能帶來的波動，那這類產品才是你的選項。

投資沒有最好，只有適不適合，先問自己屬於哪一種投資人。

◎感謝 詹璇依 基金小姐姐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00988B玉山嚴選非投債

詹璇依 基金小姐姐

