00988A盤中衝13.32元改寫新高 近一周漲幅稱冠主動海外ETF

上周末美以聯手對伊朗發動軍事打擊，周一美股震盪後驚險收紅，地緣政治陰霾持續籠罩市場，不過海外主動式ETF逆勢吸金，3日盤中漲幅前五名的主動式股票型ETF中，超過半數為海外股票型，主動統一全球創新（00988A）更一開盤即跳漲至13.32元，改寫掛牌以來新高紀錄。

據了解，催化這波漲勢主因，乃因輝達宣布與光學技術公司Lumentum及元件製造商Coherent簽署長期合作協議，帶動兩檔個股應聲上漲。而Lumentum與Coherent正是00988A的重倉持股，分別位居第一大與第七大持股，此消息吸引市場對00988A的關注。

00988A不僅於今日創盤中股價新高，根據CMoney統計，近一周主動式海外ETF近一周漲幅排行，00988A以3.5%奪下冠軍寶座，其他依序為主動元大AI新經濟（00990A）及主動中信ARK創新（00983A）。

分析00988A持股，光通訊、核能燃料、國防航太一字排開，正好切中當前最受資金追捧的三大主題。主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，美國經濟體質穩健、降息方向不變，市場整體偏多，震盪回檔反是布局時機。展望後市，持續看好AI供應鏈、能源基建及國防航太三大方向，隨地緣政治風險升溫，將加碼關鍵資源與國防類股，持股關注如記憶體、光通訊等具缺料、規格升級與應用擴大特性的標的。

