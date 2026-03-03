快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

00988A盤中衝13.32元改寫新高 近一周漲幅稱冠主動海外ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

上周末美以聯手對伊朗發動軍事打擊，周一美股震盪後驚險收紅，地緣政治陰霾持續籠罩市場，不過海外主動式ETF逆勢吸金，3日盤中漲幅前五名的主動式股票型ETF中，超過半數為海外股票型，主動統一全球創新（00988A）更一開盤即跳漲至13.32元，改寫掛牌以來新高紀錄。

據了解，催化這波漲勢主因，乃因輝達宣布與光學技術公司Lumentum及元件製造商Coherent簽署長期合作協議，帶動兩檔個股應聲上漲。而Lumentum與Coherent正是00988A的重倉持股，分別位居第一大與第七大持股，此消息吸引市場對00988A的關注。

00988A不僅於今日創盤中股價新高，根據CMoney統計，近一周主動式海外ETF近一周漲幅排行，00988A以3.5%奪下冠軍寶座，其他依序為主動元大AI新經濟（00990A）及主動中信ARK創新（00983A）。

分析00988A持股，光通訊、核能燃料、國防航太一字排開，正好切中當前最受資金追捧的三大主題。主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，美國經濟體質穩健、降息方向不變，市場整體偏多，震盪回檔反是布局時機。展望後市，持續看好AI供應鏈、能源基建及國防航太三大方向，隨地緣政治風險升溫，將加碼關鍵資源與國防類股，持股關注如記憶體、光通訊等具缺料、規格升級與應用擴大特性的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 地緣政治 主動式

延伸閱讀

輝達投資帶動統一00988A 盤中股價創高 漲幅居主動式股票型 ETF 冠軍

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

主動ETF受益人單周增3.2萬人 股東增額+績效冠亞軍都是00981A、00988A

台股一度閃現萬元股王 這檔主動ETF新兵囊括單日與近月漲幅前三名

相關新聞

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。 00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。 換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。 想要參與除息，可以參考以下資訊：

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

台股今日暴跌606.99點，面對中東局勢與油價飆漲，資金轉向高股息ETF避險。FT臺灣永續高息（00961）年化配息率達14%，吸引大量投資者關注，月配息形式滿足穩定現金流需求。

009816非「不配息的0050」選股邏輯不一樣！硬要扣這帽子似乎不那麼符合

隨著台股在2024年突破3萬點，凱基台灣TOP 50（009816）ETF人氣激增，成為市場人氣黑馬。該ETF雖被形容為「不配息的0050」，但其選股邏輯與0050存在顯著差異，增添了投資的策略性和潛力。

00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

台股ETF市場正迎來一場前所未有的結構性轉變。財經YouTube頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日發布最新2026版年度評比，針對兩大國民ETF——國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）展開殘酷大PK。懶錢包指出，隨著市場競爭加劇與成分股動能轉弱，高股息ETF正集體面臨「降息潮」的現實考驗。

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族迎來罕見的「單月領三息」機會！多檔月配息ETF將在3月內除息兩次，再加上季配高股息ETF，投資人有望於30天內獲得多達三次配息，年化配息率更達9~10%。此投資機會吸引關注。

主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛

主動ETF七雄今年以來績效全輸給元大台灣50（0050），成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。