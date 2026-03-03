輝達投資帶動統一00988A 盤中股價創高 漲幅居主動式股票型ETF冠軍

雖然中東戰爭擴大的陰霾仍壟罩市場，美股周一幾乎平盤。但輝達宣布投資光學技術公司Lumentum及元件製造商Coherent，仍帶動這兩檔股票的股價一夜之間暴漲11.75%、15.44%；主動統一全球創新（00988A）重倉Lumentum及Coherent，3日以13.26元開高後一度衝達13.32元，漲幅2.54%，創下掛牌以來新高。

根據三竹股市統計至九點半，全市場21檔主動式股票型ETF盤中漲幅前五名有超過半數是海外股票型ETF，主動統一全球創新（00988A）盤中漲幅2.46%領先群雄，居次的主動中信ARK創新（00983A）也有2%以上的漲幅。台股方面，由主動統一台股增長（00981A）領軍，其盤中股價一度上漲至20.53元同創新高，漲幅1.99%為主動式股票型ETF盤中漲幅第三大。

2/26投信官網持股資料顯示，主動統一全球創新（00988A）對Lumentum及Coherent的持股比例分別達到6.87%及2.86%，也是其第一大及第七大持股。除了這兩檔光通訊大廠以外，占00988A持股比例2.28%的核能燃料龍頭卡梅科，周一股價也大漲6.18%。統一00988A的投資策略抓住跨產業的創新契機，重點布局AI基建供應鏈、能源創新及國防航太等領域。

主動統一全球創新（00988A）基金經理人陳意婷表示，美國全年經濟溫和向上、聯準會降息循環延續，加上美國選舉年的政策利多，股市長線仍維持多頭趨勢，若出現非基本面因素引起的震盪，將是好的買點。今年美國五大雲端服務商資本支出目標上修23%，有望帶動相關供應鏈營運。地緣政治風險不減反增，故國防類股為基金標配，首選訂單轉化率佳或掌握關鍵零組件之企業。

