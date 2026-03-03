00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

＊原文時間2月26日。

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。

00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。

換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。

想要參與除息，可以參考以下資訊：

1. 最後買進日為3月18日 2. 除息日：3月19日 3. 配息日：4月14日

以目前股價23.93元，整體殖利率其實蠻不錯。

00918目前布局產業，依舊均衡配置在電子、金融、傳產3大產業，避免重押單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。