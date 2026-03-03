快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

聯合新聞網／ 杉本來了
00918配息0.62元。台股示意圖／本報資料照片 許正宏
00918配息0.62元。台股示意圖／本報資料照片 許正宏

＊原文時間2月26日。

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。

00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。

換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。

想要參與除息，可以參考以下資訊：

1. 最後買進日為3月18日

2. 除息日：3月19日

3. 配息日：4月14日

以目前股價23.93元，整體殖利率其實蠻不錯。

00918目前布局產業，依舊均衡配置在電子、金融、傳產3大產業，避免重押單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918大華優利高填息30 ETF

相關新聞

00918配息0.62元！18日最後買進 杉本讚「配得好」：會填息股價才會漲

2026年一開始，高股息吹響配息號角，大華優利高填息30（00918）公佈2026年第1次配息，除息日為3月19日，配息為0.62元。 00918的選股重點不只是高殖利率，而是偏向「歷史填息能力」的公司。 換句話說，就是希望領到配息後，價格也能慢慢回來，讓現金流與資本穩定度同時兼顧，這一季杉本也覺得配得很好。 想要參與除息，可以參考以下資訊：

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

台股今日暴跌606.99點，面對中東局勢與油價飆漲，資金轉向高股息ETF避險。FT臺灣永續高息（00961）年化配息率達14%，吸引大量投資者關注，月配息形式滿足穩定現金流需求。

009816非「不配息的0050」選股邏輯不一樣！硬要扣這帽子似乎不那麼符合

隨著台股在2024年突破3萬點，凱基台灣TOP 50（009816）ETF人氣激增，成為市場人氣黑馬。該ETF雖被形容為「不配息的0050」，但其選股邏輯與0050存在顯著差異，增添了投資的策略性和潛力。

00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

台股ETF市場正迎來一場前所未有的結構性轉變。財經YouTube頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日發布最新2026版年度評比，針對兩大國民ETF——國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）展開殘酷大PK。懶錢包指出，隨著市場競爭加劇與成分股動能轉弱，高股息ETF正集體面臨「降息潮」的現實考驗。

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族迎來罕見的「單月領三息」機會！多檔月配息ETF將在3月內除息兩次，再加上季配高股息ETF，投資人有望於30天內獲得多達三次配息，年化配息率更達9~10%。此投資機會吸引關注。

主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛

主動ETF七雄今年以來績效全輸給元大台灣50（0050），成為市場關注焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。