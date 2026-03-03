快訊

台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

聯合新聞網／ 綜合報導

中東戰火延燒、油價暴漲 投資人搶進配息標的

中東局勢緊張，引爆全球金融市場動盪。台股今天（3日）開盤後雖一度翻紅，但隨後賣壓湧現，截至上午10時04分，加權指數暴跌606.99點，來到34488.10點，台積電重挫25元，電子、半導體類股領跌。不過，市場震盪也讓資金轉向防禦，3月即將除息的高股息ETF反而成為投資人關注焦點，其中年化配息率最高達14%，成為這波避險潮的新寵。

油價飆漲近一成 美股期貨全面走跌

美國與以色列對伊朗軍事行動升級，市場擔憂石油供應中斷。布蘭特原油價格今日飆漲近9%，衝上每桶79.31美元，創一年多來新高。華爾街分析師警告，全球約20%的石油供應必須通過荷姆茲海峽，若衝突擴大恐嚴重影響運輸。

國際股市同步走弱，美股期貨盤前全面下挫，標普500與道瓊期貨跌1.1%，那斯達克期貨更重挫1.6%。面對系統性風險，投顧業者建議，投資人應調整策略，從「積極進攻」轉為「穩健防禦」，高股息ETF因能提供穩定現金流，在震盪市況中更顯價值。

3月除息大秀 00961年化配息率14%領跑

根據投信投顧公會資料，3月除息ETF多檔年化配息率突破10%。其中，FT臺灣永續高息（00961）以年化配息率14%奪冠，預估配息0.122元，股價10.44元，採月配息設計，吸引大批資金湧入，今日成交量放大。

人氣標的群益台灣精選高息（00919）緊追在後，本次配息0.78元，股價24.34元，年化配息率12.8%；國泰台灣領袖50（00922）採半年配，單次配息高達2元，股價31.59元，年化配息率12.7%。法人表示，這類高息商品在盤勢修正時，往往有較強的支撐力道。

3月除息熱門ETF一覽表

股票代號股票名稱配息頻率收盤價（元）預估配息金額（元）年化配息率（％）
00961FT臺灣永續高息月配10.440.12214.0
00919群益台灣精選高息季配24.340.7812.8
00922國泰台灣領袖50半年配31.59212.7
00918大華優利高填息30季配23.860.6210.4
00981A主動統一台股增長季配20.090.418.2
00946群益科技高息成長月配10.250.0586.8
00915凱基優選高股息30季配24.370.386.2
00935野村台灣新科技50半年配39.831.26.0
00900富邦特選高股息30月配14.830.0756.1
00940元大台灣價值高息月配9.940.0455.4
00939統一台灣高息動能月配16.360.0725.3
00944野村趨勢動能高息月配15.450.0544.2

資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會官網（2026.03.02）

年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」

月配息當道 科技型ETF也有看頭

從配息頻率來看，「月配息」仍是市場主流，滿足投資人每月領息需求。除了00961外，富邦特選高股息30（00900）年化配息率6.1%、元大台灣價值高息（00940）5.4%、統一台灣高息動能（00939）5.3%，以及野村趨勢動能高息（00944）4.2%，都提供穩定現金流。

值得注意的是，儘管今日電子股走弱，部分科技型ETF配息表現仍亮眼。群益科技高息成長（00946）年化配息率6.8%，野村台灣新科技50（00935）也有6.0%水準。對於看好科技股長線但想降低波動的投資人，可作為逢低布局參考。

法人：留意填息能力 分批進場為宜

季配息商品方面，大華優利高填息30（00918）年化配息率10.4%、主動統一台股增長（00981A）8.2%、凱基優選高股息30（00915）6.2%，也是不錯選擇。

法人提醒，雖然高配息率吸引人，但在台股盤中重挫、國際情勢不明朗的情況下，投資人不應只看配息金額，更要關注ETF選股邏輯與過去填息紀錄，建議採分批布局策略，利用市場回檔建立部位，既能領息，也能在未來反彈時賺價差，切勿盤中恐慌殺低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

