台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港
中東戰火延燒、油價暴漲 投資人搶進配息標的
中東局勢緊張，引爆全球金融市場動盪。台股今天（3日）開盤後雖一度翻紅，但隨後賣壓湧現，截至上午10時04分，加權指數暴跌606.99點，來到34488.10點，台積電重挫25元，電子、半導體類股領跌。不過，市場震盪也讓資金轉向防禦，3月即將除息的高股息ETF反而成為投資人關注焦點，其中年化配息率最高達14%，成為這波避險潮的新寵。
油價飆漲近一成 美股期貨全面走跌
美國與以色列對伊朗軍事行動升級，市場擔憂石油供應中斷。布蘭特原油價格今日飆漲近9%，衝上每桶79.31美元，創一年多來新高。華爾街分析師警告，全球約20%的石油供應必須通過荷姆茲海峽，若衝突擴大恐嚴重影響運輸。
國際股市同步走弱，美股期貨盤前全面下挫，標普500與道瓊期貨跌1.1%，那斯達克期貨更重挫1.6%。面對系統性風險，投顧業者建議，投資人應調整策略，從「積極進攻」轉為「穩健防禦」，高股息ETF因能提供穩定現金流，在震盪市況中更顯價值。
3月除息大秀 00961年化配息率14%領跑
根據投信投顧公會資料，3月除息ETF多檔年化配息率突破10%。其中，FT臺灣永續高息（00961）以年化配息率14%奪冠，預估配息0.122元，股價10.44元，採月配息設計，吸引大批資金湧入，今日成交量放大。
人氣標的群益台灣精選高息（00919）緊追在後，本次配息0.78元，股價24.34元，年化配息率12.8%；國泰台灣領袖50（00922）採半年配，單次配息高達2元，股價31.59元，年化配息率12.7%。法人表示，這類高息商品在盤勢修正時，往往有較強的支撐力道。
3月除息熱門ETF一覽表
|股票代號
|股票名稱
|配息頻率
|收盤價（元）
|預估配息金額（元）
|年化配息率（％）
|00961
|FT臺灣永續高息
|月配
|10.44
|0.122
|14.0
|00919
|群益台灣精選高息
|季配
|24.34
|0.78
|12.8
|00922
|國泰台灣領袖50
|半年配
|31.59
|2
|12.7
|00918
|大華優利高填息30
|季配
|23.86
|0.62
|10.4
|00981A
|主動統一台股增長
|季配
|20.09
|0.41
|8.2
|00946
|群益科技高息成長
|月配
|10.25
|0.058
|6.8
|00915
|凱基優選高股息30
|季配
|24.37
|0.38
|6.2
|00935
|野村台灣新科技50
|半年配
|39.83
|1.2
|6.0
|00900
|富邦特選高股息30
|月配
|14.83
|0.075
|6.1
|00940
|元大台灣價值高息
|月配
|9.94
|0.045
|5.4
|00939
|統一台灣高息動能
|月配
|16.36
|0.072
|5.3
|00944
|野村趨勢動能高息
|月配
|15.45
|0.054
|4.2
資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會官網（2026.03.02）
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」
月配息當道 科技型ETF也有看頭
從配息頻率來看，「月配息」仍是市場主流，滿足投資人每月領息需求。除了00961外，富邦特選高股息30（00900）年化配息率6.1%、元大台灣價值高息（00940）5.4%、統一台灣高息動能（00939）5.3%，以及野村趨勢動能高息（00944）4.2%，都提供穩定現金流。
值得注意的是，儘管今日電子股走弱，部分科技型ETF配息表現仍亮眼。群益科技高息成長（00946）年化配息率6.8%，野村台灣新科技50（00935）也有6.0%水準。對於看好科技股長線但想降低波動的投資人，可作為逢低布局參考。
法人：留意填息能力 分批進場為宜
季配息商品方面，大華優利高填息30（00918）年化配息率10.4%、主動統一台股增長（00981A）8.2%、凱基優選高股息30（00915）6.2%，也是不錯選擇。
法人提醒，雖然高配息率吸引人，但在台股盤中重挫、國際情勢不明朗的情況下，投資人不應只看配息金額，更要關注ETF選股邏輯與過去填息紀錄，建議採分批布局策略，利用市場回檔建立部位，既能領息，也能在未來反彈時賺價差，切勿盤中恐慌殺低。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
