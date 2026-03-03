台股盤中暴跌600點避險潮起！00961配息率14%稱霸、00919衝12.8%…高息ETF成資金避風港

中東戰火延燒、油價暴漲 投資人搶進配息標的

中東局勢緊張，引爆全球金融市場動盪。台股今天（3日）開盤後雖一度翻紅，但隨後賣壓湧現，截至上午10時04分，加權指數暴跌606.99點，來到34488.10點，台積電重挫25元，電子、半導體類股領跌。不過，市場震盪也讓資金轉向防禦，3月即將除息的高股息ETF反而成為投資人關注焦點，其中年化配息率最高達14%，成為這波避險潮的新寵。

油價飆漲近一成 美股期貨全面走跌

美國與以色列對伊朗軍事行動升級，市場擔憂石油供應中斷。布蘭特原油價格今日飆漲近9%，衝上每桶79.31美元，創一年多來新高。華爾街分析師警告，全球約20%的石油供應必須通過荷姆茲海峽，若衝突擴大恐嚴重影響運輸。

國際股市同步走弱，美股期貨盤前全面下挫，標普500與道瓊期貨跌1.1%，那斯達克期貨更重挫1.6%。面對系統性風險，投顧業者建議，投資人應調整策略，從「積極進攻」轉為「穩健防禦」，高股息ETF因能提供穩定現金流，在震盪市況中更顯價值。

3月除息大秀 00961年化配息率14%領跑

根據投信投顧公會資料，3月除息ETF多檔年化配息率突破10%。其中，FT臺灣永續高息（00961）以年化配息率14%奪冠，預估配息0.122元，股價10.44元，採月配息設計，吸引大批資金湧入，今日成交量放大。

人氣標的群益台灣精選高息（00919）緊追在後，本次配息0.78元，股價24.34元，年化配息率12.8%；國泰台灣領袖50（00922）採半年配，單次配息高達2元，股價31.59元，年化配息率12.7%。法人表示，這類高息商品在盤勢修正時，往往有較強的支撐力道。

3月除息熱門ETF一覽表

股票代號 股票名稱 配息頻率 收盤價（元） 預估配息金額（元） 年化配息率（％） 00961 FT臺灣永續高息 月配 10.44 0.122 14.0 00919 群益台灣精選高息 季配 24.34 0.78 12.8 00922 國泰台灣領袖50 半年配 31.59 2 12.7 00918 大華優利高填息30 季配 23.86 0.62 10.4 00981A 主動統一台股增長 季配 20.09 0.41 8.2 00946 群益科技高息成長 月配 10.25 0.058 6.8 00915 凱基優選高股息30 季配 24.37 0.38 6.2 00935 野村台灣新科技50 半年配 39.83 1.2 6.0 00900 富邦特選高股息30 月配 14.83 0.075 6.1 00940 元大台灣價值高息 月配 9.94 0.045 5.4 00939 統一台灣高息動能 月配 16.36 0.072 5.3 00944 野村趨勢動能高息 月配 15.45 0.054 4.2 資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會官網（2026.03.02）

年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」

月配息當道 科技型ETF也有看頭

從配息頻率來看，「月配息」仍是市場主流，滿足投資人每月領息需求。除了00961外，富邦特選高股息30（00900）年化配息率6.1%、元大台灣價值高息（00940）5.4%、統一台灣高息動能（00939）5.3%，以及野村趨勢動能高息（00944）4.2%，都提供穩定現金流。

值得注意的是，儘管今日電子股走弱，部分科技型ETF配息表現仍亮眼。群益科技高息成長（00946）年化配息率6.8%，野村台灣新科技50（00935）也有6.0%水準。對於看好科技股長線但想降低波動的投資人，可作為逢低布局參考。

法人：留意填息能力 分批進場為宜

季配息商品方面，大華優利高填息30（00918）年化配息率10.4%、主動統一台股增長（00981A）8.2%、凱基優選高股息30（00915）6.2%，也是不錯選擇。

法人提醒，雖然高配息率吸引人，但在台股盤中重挫、國際情勢不明朗的情況下，投資人不應只看配息金額，更要關注ETF選股邏輯與過去填息紀錄，建議採分批布局策略，利用市場回檔建立部位，既能領息，也能在未來反彈時賺價差，切勿盤中恐慌殺低。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。