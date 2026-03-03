009816非「不配息的0050」選股邏輯不一樣！硬要扣這帽子似乎不那麼符合
拜AI及半導體暢旺所賜，隨著台股權王台積電的驚驚漲，台股大盤也跟著飆高，自2024年3月首度突破2萬點大關後，僅用不到2年的時間就攻上3萬點新高（編按：2026年1月5日，台股收盤正式突破3萬），尤以去年的多頭之勢最為兇猛，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲5104.29點，連續第2年改寫最大年度漲點歷史紀錄。這兩年進場的投資人，無疑是每天都在見證歷史。
在「台積電創高、台股即飆高」的市場氛圍下，各大高「含積量」的ETF績效也就跟著水漲船高、去年的含息報酬為36.16%，亮眼的績效也帶來超高人氣的成績，目前以232萬3719人為台股ETF人氣王。
台股ETF受益人數Top 10排行
|排名
|名稱（代號）
|本月人氣（人）
|前月人氣（人）
|單月人氣增減（人）
|1
|元大台灣50（0050）
|2,323,719
|2,195,993
|127,726
|2
|國泰永續高股息（00878）
|1,608,472
|1,611,138
|-2,666
|3
|元大高股息（0056）
|1,507,050
|1,521,452
|-14,402
|4
|群益台灣精選高息（00919）
|1,199,377
|1,214,371
|-14,994
|5
|富邦台50（006208）
|669,971
|666,490
|3,481
|6
|復華台灣科技優息（00929）
|484,943
|500,696
|-15,753
|7
|元大台灣價值高息（00940）
|481,921
|512,581
|-30,660
|8
|凱基台灣TOP 50（009816）
|387,385
|N/A
|N/A
|9
|富邦科技（0052）
|377,219
|341,604
|35,615
|10
|元大台灣高息低波（00713）
|339,245
|352,819
|-13,574
註：
1.本期受益人數資料截至2026.02.26
2.數值以四捨五入取至小數點第2位
資料來源：集保所
整理：謝宜孝
不過有趣的是，榜中的009816、農曆年前剛掛牌（2月3日掛牌）的人氣黑馬挾以大量人氣、複製過去00940「掛牌即上榜」的劇情，即便是現在市場紅透半邊天的主動式ETF，也不曾有過人氣這樣的紀錄，而能繳出這樣成績的ETF，自然也不是泛泛之輩。
這檔ETF，就是市場中盛傳「以不配息0050」聞名的凱基台灣TOP 50（009816）！
009816是什麼？會是0050的替代品嗎？從指數關鍵找端倪
有趣的是，市面上看到不少人會以「不配息的0050」的形容作為009816的宣傳，這樣的形容，乍聽之下會讓覺得它好像是和0050一樣的設計、只差在有無配息，但真的是這樣嗎？
若攤開指數邏輯設計，其實是不一樣的！
眾所皆知的是，0050和006208「師出同源」、同樣追蹤「臺灣50指數」，其指數選股邏輯與設計我想也不用再多贅述——鎖定上市企業市值前50大、並依市值大小做權重的加權配置，成分股市值愈高、ETF的占比則愈大。這類初代的市值型ETF筆者稱為「純市值型」，指數較單純、以市值高低做篩選和加權。
而後起之秀的009816，在選股上除了同樣有流動性篩選外，和0050最明顯的差異就在於權重計算！雖然009816同樣採市值加權（市值愈高、比重愈大），不過它多了一條設計「若成分股於發行量加權股價指數之權重超過30%，則以占發行量加權股價指數之權重設為其權重上限，且超出的權重，優先分配給動能表現前20%者；其中，動能表現之計算方式為審核資料截止日還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例」。
這是什麼意思呢？很明顯地，這項設計就是為神山台積電而打造！
發行量加權股價指數也就是我們俗稱的大盤，簡單來說，就是成分股在ETF上所配得的權重，不能超過在大盤上的比重，例如目前台積電占大盤比重約為45%，那麼台積電在009816上的比重就不能超過45%（目前009816中台積電比重為42.82%），而0050中的台積電則高達64.9%。
而009816因同樣採市值加權的關係，若沒有上述該項設計時，那麼台積電應也會和0050中的台積電一樣、擁有非常高的占比，讓整個ETF長成「台積電的形狀」！不過這種設計能將原本會超出上限的比重（台積電比重超出45%的部分）分配給近52週（也就是近1年）最具上漲動能的成分股，而這樣加入動能因子策略的設計，就非純市值型ETF的範疇了，可視為一種變形、策略型的市值ETF。
簡單來說，若用「點、線、面」來形容，
純市值型的0050為「點」的布局：高度集中在權值股上，最顯著的情況就是台積電
而009816則是帶點「線」的味道：除了布局焦點核心股、也就是台積電外，也看重其它成分股中具有上漲動能的大型股，這也是它與0050最大差異所在
另各自的成分股也略有不同，截自資料時間（2026年3月3日），2檔ETF除了比重不同外，亦存有8檔持股差異。
0050與009816成分股重複持股情況
|0050
|0090816
|權重排名
|成分股
|權重
|成分股
|權重
|權重排名
|成分股
|權重
|成分股
|權重
|1
|台積電(2330)
|64.09
|台積電(2330)
|42.82
|26
|統一(1216)
|0.48
|緯穎(6669)
|0.61
|2
|鴻海(2317)
|3.87
|台達電(2308)
|6.09
|27
|華南金(2880)
|0.45
|兆豐金(2886)
|0.60
|3
|聯發科(2454)
|3.72
|鴻海(2317)
|5.90
|28
|光寶科(2301)
|0.44
|鴻勁(7769)
|0.57
|4
|台達電(2308)
|3.66
|聯發科(2454)
|5.82
|29
|凱基金(2883)
|0.44
|長榮(2603)
|0.56
|5
|日月光投控(3711)
|1.62
|欣興(3037)
|2.15
|30
|第一金(2892)
|0.43
|緯創(3231)
|0.52
|6
|中信金(2891)
|1.26
|中信金(2891)
|2.11
|31
|南亞科(2408)
|0.42
|華碩(2357)
|0.47
|7
|廣達(2382)
|1.06
|國泰金(2882)
|2.06
|32
|貿聯-KY(3665)
|0.36
|統一(1216)
|0.45
|8
|富邦金(2881)
|1.04
|台新新光金(2887)
|2.02
|33
|世芯-KY(3661)
|0.36
|京元電子(2449)
|0.45
|9
|聯電(2303)
|1.00
|元大金(2885)
|2.02
|34
|健策(3653)
|0.34
|光寶科(2301)
|0.45
|10
|國泰金(2882)
|0.97
|永豐金(2890)
|1.56
|35
|合庫金(5880)
|0.33
|第一金(2892)
|0.44
|11
|智邦(2345)
|0.93
|日月光投控(3711)
|1.53
|36
|瑞昱(2379)
|0.31
|健策(3653)
|0.41
|12
|台光電(2383)
|0.89
|華南金(2880)
|1.30
|37
|大立光(3008)
|0.31
|貿聯-KY(3665)
|0.37
|13
|奇鋐(3017)
|0.76
|凱基金(2883)
|1.19
|38
|聯詠(3034)
|0.30
|合庫金(5880)
|0.35
|14
|致茂(2360)
|0.74
|富邦金(2881)
|1.18
|39
|中鋼(2002)
|0.30
|南電(8046)
|0.35
|15
|台新新光金(2887)
|0.72
|廣達(2382)
|1.04
|40
|長榮(2603)
|0.30
|大立光(3008)
|0.34
|16
|玉山金(2884)
|0.71
|台光電(2383)
|0.98
|41
|台塑(1301)
|0.28
|世芯-KY(3661)
|0.33
|17
|中華電(2412)
|0.70
|聯電(2303)
|0.95
|42
|川湖(2059)
|0.26
|金像電(2368)
|0.33
|18
|元大金(2885)
|0.68
|智邦(2345)
|0.89
|43
|遠傳(4904)
|0.22
|台灣大(3045)
|0.31
|19
|兆豐金(2886)
|0.63
|中華電(2412)
|0.88
|44
|康霈*(6919)
|0.21
|瑞昱(2379)
|0.30
|20
|國巨*(2327)
|0.60
|藥華藥(6446)
|0.76
|45
|和泰車(2207)
|0.21
|華城(1519)
|0.30
|21
|南亞(1303)
|0.59
|奇鋐(3017)
|0.74
|46
|研華(2395)
|0.20
|遠傳(4904)
|0.30
|22
|緯穎(6669)
|0.57
|國巨*(2327)
|0.70
|47
|台灣大(3045)
|0.20
|川湖(2059)
|0.30
|23
|緯創(3231)
|0.54
|玉山金(2884)
|0.70
|48
|統一超(2912)
|0.16
|創意(3443)
|0.30
|24
|永豐金(2890)
|0.52
|致茂(2360)
|0.64
|49
|萬海(2615)
|0.15
|研華(2395)
|0.22
|25
|華碩(2357)
|0.48
|南亞(1303)
|0.63
|50
|台塑化(6505)
|0.09
|台塑化(6505)
|0.17
資料來源：各投信
整理：謝宜孝
總的來說，畢竟兩檔ETF追蹤不同指數、而指數也有著不同設計，本質上就是不同的產品，若硬要把009816扣上「等於不配息的0050」這頂帽子，似乎不是那麼完全符合。
至於009816未來是否能繳出比老大哥0050更強勁、兇猛的漲勢與績效成績，仍是老話一句，交由時間來驗證，未來值得期待。
◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
