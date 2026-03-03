009816非「不配息的0050」選股邏輯不一樣！硬要扣這帽子似乎不那麼符合

拜AI及半導體暢旺所賜，隨著台股權王台積電的驚驚漲，台股大盤也跟著飆高，自2024年3月首度突破2萬點大關後，僅用不到2年的時間就攻上3萬點新高（編按：2026年1月5日，台股收盤正式突破3萬），尤以去年的多頭之勢最為兇猛，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲5104.29點，連續第2年改寫最大年度漲點歷史紀錄。這兩年進場的投資人，無疑是每天都在見證歷史。

在「台積電創高、台股即飆高」的市場氛圍下，各大高「含積量」的ETF績效也就跟著水漲船高、去年的含息報酬為36.16%，亮眼的績效也帶來超高人氣的成績，目前以232萬3719人為台股ETF人氣王。

台股ETF受益人數Top 10排行

排名 名稱（代號） 本月人氣（人） 前月人氣（人） 單月人氣增減（人） 1 元大台灣50（0050） 2,323,719 2,195,993 127,726 2 國泰永續高股息（00878） 1,608,472 1,611,138 -2,666 3 元大高股息（0056） 1,507,050 1,521,452 -14,402 4 群益台灣精選高息（00919） 1,199,377 1,214,371 -14,994 5 富邦台50（006208） 669,971 666,490 3,481 6 復華台灣科技優息（00929） 484,943 500,696 -15,753 7 元大台灣價值高息（00940） 481,921 512,581 -30,660 8 凱基台灣TOP 50（009816） 387,385 N/A N/A 9 富邦科技（0052） 377,219 341,604 35,615 10 元大台灣高息低波（00713） 339,245 352,819 -13,574 註：

1.本期受益人數資料截至2026.02.26

2.數值以四捨五入取至小數點第2位

資料來源：集保所

整理：謝宜孝

不過有趣的是，榜中的009816、農曆年前剛掛牌（2月3日掛牌）的人氣黑馬挾以大量人氣、複製過去00940「掛牌即上榜」的劇情，即便是現在市場紅透半邊天的主動式ETF，也不曾有過人氣這樣的紀錄，而能繳出這樣成績的ETF，自然也不是泛泛之輩。

這檔ETF，就是市場中盛傳「以不配息0050」聞名的凱基台灣TOP 50（009816）！

009816是什麼？會是0050的替代品嗎？從指數關鍵找端倪

有趣的是，市面上看到不少人會以「不配息的0050」的形容作為009816的宣傳，這樣的形容，乍聽之下會讓覺得它好像是和0050一樣的設計、只差在有無配息，但真的是這樣嗎？

若攤開指數邏輯設計，其實是不一樣的！

眾所皆知的是，0050和006208「師出同源」、同樣追蹤「臺灣50指數」，其指數選股邏輯與設計我想也不用再多贅述——鎖定上市企業市值前50大、並依市值大小做權重的加權配置，成分股市值愈高、ETF的占比則愈大。這類初代的市值型ETF筆者稱為「純市值型」，指數較單純、以市值高低做篩選和加權。

而後起之秀的009816，在選股上除了同樣有流動性篩選外，和0050最明顯的差異就在於權重計算！雖然009816同樣採市值加權（市值愈高、比重愈大），不過它多了一條設計「若成分股於發行量加權股價指數之權重超過30%，則以占發行量加權股價指數之權重設為其權重上限，且超出的權重，優先分配給動能表現前20%者；其中，動能表現之計算方式為審核資料截止日還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例」。

這是什麼意思呢？很明顯地，這項設計就是為神山台積電而打造！

發行量加權股價指數也就是我們俗稱的大盤，簡單來說，就是成分股在ETF上所配得的權重，不能超過在大盤上的比重，例如目前台積電占大盤比重約為45%，那麼台積電在009816上的比重就不能超過45%（目前009816中台積電比重為42.82%），而0050中的台積電則高達64.9%。

而009816因同樣採市值加權的關係，若沒有上述該項設計時，那麼台積電應也會和0050中的台積電一樣、擁有非常高的占比，讓整個ETF長成「台積電的形狀」！不過這種設計能將原本會超出上限的比重（台積電比重超出45%的部分）分配給近52週（也就是近1年）最具上漲動能的成分股，而這樣加入動能因子策略的設計，就非純市值型ETF的範疇了，可視為一種變形、策略型的市值ETF。

簡單來說，若用「點、線、面」來形容，

純市值型的0050為「點」的布局：高度集中在權值股上，最顯著的情況就是台積電 而009816則是帶點「線」的味道：除了布局焦點核心股、也就是台積電外，也看重其它成分股中具有上漲動能的大型股，這也是它與0050最大差異所在

另各自的成分股也略有不同，截自資料時間（2026年3月3日），2檔ETF除了比重不同外，亦存有8檔持股差異。

0050與009816成分股重複持股情況

0050 0090816 權重排名 成分股 權重 成分股 權重 權重排名 成分股 權重 成分股 權重 1 台積電(2330) 64.09 台積電(2330) 42.82 26 統一(1216) 0.48 緯穎(6669) 0.61 2 鴻海(2317) 3.87 台達電(2308) 6.09 27 華南金(2880) 0.45 兆豐金(2886) 0.60 3 聯發科(2454) 3.72 鴻海(2317) 5.90 28 光寶科(2301) 0.44 鴻勁(7769) 0.57 4 台達電(2308) 3.66 聯發科(2454) 5.82 29 凱基金(2883) 0.44 長榮(2603) 0.56 5 日月光投控(3711) 1.62 欣興(3037) 2.15 30 第一金(2892) 0.43 緯創(3231) 0.52 6 中信金(2891) 1.26 中信金(2891) 2.11 31 南亞科(2408) 0.42 華碩(2357) 0.47 7 廣達(2382) 1.06 國泰金(2882) 2.06 32 貿聯-KY(3665) 0.36 統一(1216) 0.45 8 富邦金(2881) 1.04 台新新光金(2887) 2.02 33 世芯-KY(3661) 0.36 京元電子(2449) 0.45 9 聯電(2303) 1.00 元大金(2885) 2.02 34 健策(3653) 0.34 光寶科(2301) 0.45 10 國泰金(2882) 0.97 永豐金(2890) 1.56 35 合庫金(5880) 0.33 第一金(2892) 0.44 11 智邦(2345) 0.93 日月光投控(3711) 1.53 36 瑞昱(2379) 0.31 健策(3653) 0.41 12 台光電(2383) 0.89 華南金(2880) 1.30 37 大立光(3008) 0.31 貿聯-KY(3665) 0.37 13 奇鋐(3017) 0.76 凱基金(2883) 1.19 38 聯詠(3034) 0.30 合庫金(5880) 0.35 14 致茂(2360) 0.74 富邦金(2881) 1.18 39 中鋼(2002) 0.30 南電(8046) 0.35 15 台新新光金(2887) 0.72 廣達(2382) 1.04 40 長榮(2603) 0.30 大立光(3008) 0.34 16 玉山金(2884) 0.71 台光電(2383) 0.98 41 台塑(1301) 0.28 世芯-KY(3661) 0.33 17 中華電(2412) 0.70 聯電(2303) 0.95 42 川湖(2059) 0.26 金像電(2368) 0.33 18 元大金(2885) 0.68 智邦(2345) 0.89 43 遠傳(4904) 0.22 台灣大(3045) 0.31 19 兆豐金(2886) 0.63 中華電(2412) 0.88 44 康霈*(6919) 0.21 瑞昱(2379) 0.30 20 國巨*(2327) 0.60 藥華藥(6446) 0.76 45 和泰車(2207) 0.21 華城(1519) 0.30 21 南亞(1303) 0.59 奇鋐(3017) 0.74 46 研華(2395) 0.20 遠傳(4904) 0.30 22 緯穎(6669) 0.57 國巨*(2327) 0.70 47 台灣大(3045) 0.20 川湖(2059) 0.30 23 緯創(3231) 0.54 玉山金(2884) 0.70 48 統一超(2912) 0.16 創意(3443) 0.30 24 永豐金(2890) 0.52 致茂(2360) 0.64 49 萬海(2615) 0.15 研華(2395) 0.22 25 華碩(2357) 0.48 南亞(1303) 0.63 50 台塑化(6505) 0.09 台塑化(6505) 0.17 資料來源：各投信

整理：謝宜孝

總的來說，畢竟兩檔ETF追蹤不同指數、而指數也有著不同設計，本質上就是不同的產品，若硬要把009816扣上「等於不配息的0050」這頂帽子，似乎不是那麼完全符合。

至於009816未來是否能繳出比老大哥0050更強勁、兇猛的漲勢與績效成績，仍是老話一句，交由時間來驗證，未來值得期待。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。