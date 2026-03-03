快訊

009816非「不配息的0050」選股邏輯不一樣！硬要扣這帽子似乎不那麼符合

聯合新聞網／ 謝宜孝
人氣飆升的凱基台灣TOP 50(009816)常被稱為「不配息的0050」，但其實它有著台積電權重上限與動能因子設計。中央社
人氣飆升的凱基台灣TOP 50(009816)常被稱為「不配息的0050」，但其實它有著台積電權重上限與動能因子設計。中央社

拜AI及半導體暢旺所賜，隨著台股權王台積電的驚驚漲，台股大盤也跟著飆高，自2024年3月首度突破2萬點大關後，僅用不到2年的時間就攻上3萬點新高（編按：2026年1月5日，台股收盤正式突破3萬），尤以去年的多頭之勢最為兇猛，全年大漲5928.5點，超越2024年上漲5104.29點，連續第2年改寫最大年度漲點歷史紀錄。這兩年進場的投資人，無疑是每天都在見證歷史。

在「台積電創高、台股即飆高」的市場氛圍下，各大高「含積量」的ETF績效也就跟著水漲船高、去年的含息報酬為36.16%，亮眼的績效也帶來超高人氣的成績，目前以232萬3719人為台股ETF人氣王。

台股ETF受益人數Top 10排行

排名名稱（代號）本月人氣（人）前月人氣（人）單月人氣增減（人）
1元大台灣50（0050）2,323,7192,195,993127,726
2國泰永續高股息（00878）1,608,4721,611,138-2,666
3元大高股息（0056）1,507,0501,521,452-14,402
4群益台灣精選高息（00919）1,199,3771,214,371-14,994
5富邦台50（006208）669,971666,4903,481
6復華台灣科技優息（00929）484,943500,696-15,753
7元大台灣價值高息（00940）481,921512,581-30,660
8凱基台灣TOP 50（009816）387,385N/AN/A
9富邦科技（0052）377,219341,60435,615
10元大台灣高息低波（00713）339,245352,819-13,574

註：

1.本期受益人數資料截至2026.02.26

2.數值以四捨五入取至小數點第2位

資料來源：集保所

整理：謝宜孝

不過有趣的是，榜中的009816、農曆年前剛掛牌（2月3日掛牌）的人氣黑馬挾以大量人氣、複製過去00940「掛牌即上榜」的劇情，即便是現在市場紅透半邊天的主動式ETF，也不曾有過人氣這樣的紀錄，而能繳出這樣成績的ETF，自然也不是泛泛之輩。

這檔ETF，就是市場中盛傳「以不配息0050」聞名的凱基台灣TOP 50（009816）！

009816是什麼？會是0050的替代品嗎？從指數關鍵找端倪

有趣的是，市面上看到不少人會以「不配息的0050」的形容作為009816的宣傳，這樣的形容，乍聽之下會讓覺得它好像是和0050一樣的設計、只差在有無配息，但真的是這樣嗎？

若攤開指數邏輯設計，其實是不一樣的！

眾所皆知的是，0050和006208「師出同源」、同樣追蹤「臺灣50指數」，其指數選股邏輯與設計我想也不用再多贅述——鎖定上市企業市值前50大、並依市值大小做權重的加權配置，成分股市值愈高、ETF的占比則愈大。這類初代的市值型ETF筆者稱為「純市值型」，指數較單純、以市值高低做篩選和加權。

而後起之秀的009816，在選股上除了同樣有流動性篩選外，和0050最明顯的差異就在於權重計算！雖然009816同樣採市值加權（市值愈高、比重愈大），不過它多了一條設計「若成分股於發行量加權股價指數之權重超過30%，則以占發行量加權股價指數之權重設為其權重上限，且超出的權重，優先分配給動能表現前20%者；其中，動能表現之計算方式為審核資料截止日還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點之比例」

這是什麼意思呢？很明顯地，這項設計就是為神山台積電而打造！

發行量加權股價指數也就是我們俗稱的大盤，簡單來說，就是成分股在ETF上所配得的權重，不能超過在大盤上的比重，例如目前台積電占大盤比重約為45%，那麼台積電在009816上的比重就不能超過45%（目前009816中台積電比重為42.82%），而0050中的台積電則高達64.9%。

而009816因同樣採市值加權的關係，若沒有上述該項設計時，那麼台積電應也會和0050中的台積電一樣、擁有非常高的占比，讓整個ETF長成「台積電的形狀」！不過這種設計能將原本會超出上限的比重（台積電比重超出45%的部分）分配給近52週（也就是近1年）最具上漲動能的成分股，而這樣加入動能因子策略的設計，就非純市值型ETF的範疇了，可視為一種變形、策略型的市值ETF。

簡單來說，若用「點、線、面」來形容，

純市值型的0050為「點」的布局：高度集中在權值股上，最顯著的情況就是台積電

而009816則是帶點「線」的味道：除了布局焦點核心股、也就是台積電外，也看重其它成分股中具有上漲動能的大型股，這也是它與0050最大差異所在

另各自的成分股也略有不同，截自資料時間（2026年3月3日），2檔ETF除了比重不同外，亦存有8檔持股差異。

0050與009816成分股重複持股情況

00500090816
權重排名成分股權重成分股權重權重排名成分股權重成分股權重
1台積電(2330)64.09台積電(2330)42.8226統一(1216)0.48緯穎(6669)0.61
2鴻海(2317)3.87台達電(2308)6.0927華南金(2880)0.45兆豐金(2886)0.60
3聯發科(2454)3.72鴻海(2317)5.9028光寶科(2301)0.44鴻勁(7769)0.57
4台達電(2308)3.66聯發科(2454)5.8229凱基金(2883)0.44長榮(2603)0.56
5日月光投控(3711)1.62欣興(3037)2.1530第一金(2892)0.43緯創(3231)0.52
6中信金(2891)1.26中信金(2891)2.1131南亞科(2408)0.42華碩(2357)0.47
7廣達(2382)1.06國泰金(2882)2.0632貿聯-KY(3665)0.36統一(1216)0.45
8富邦金(2881)1.04台新新光金(2887)2.0233世芯-KY(3661)0.36京元電子(2449)0.45
9聯電(2303)1.00元大金(2885)2.0234健策(3653)0.34光寶科(2301)0.45
10國泰金(2882)0.97永豐金(2890)1.5635合庫金(5880)0.33第一金(2892)0.44
11智邦(2345)0.93日月光投控(3711)1.5336瑞昱(2379)0.31健策(3653)0.41
12台光電(2383)0.89華南金(2880)1.3037大立光(3008)0.31貿聯-KY(3665)0.37
13奇鋐(3017)0.76凱基金(2883)1.1938聯詠(3034)0.30合庫金(5880)0.35
14致茂(2360)0.74富邦金(2881)1.1839中鋼(2002)0.30南電(8046)0.35
15台新新光金(2887)0.72廣達(2382)1.0440長榮(2603)0.30大立光(3008)0.34
16玉山金(2884)0.71台光電(2383)0.9841台塑(1301)0.28世芯-KY(3661)0.33
17中華電(2412)0.70聯電(2303)0.9542川湖(2059)0.26金像電(2368)0.33
18元大金(2885)0.68智邦(2345)0.8943遠傳(4904)0.22台灣大(3045)0.31
19兆豐金(2886)0.63中華電(2412)0.8844康霈*(6919)0.21瑞昱(2379)0.30
20國巨*(2327)0.60藥華藥(6446)0.7645和泰車(2207)0.21華城(1519)0.30
21南亞(1303)0.59奇鋐(3017)0.7446研華(2395)0.20遠傳(4904)0.30
22緯穎(6669)0.57國巨*(2327)0.7047台灣大(3045)0.20川湖(2059)0.30
23緯創(3231)0.54玉山金(2884)0.7048統一超(2912)0.16創意(3443)0.30
24永豐金(2890)0.52致茂(2360)0.6449萬海(2615)0.15研華(2395)0.22
25華碩(2357)0.48南亞(1303)0.6350台塑化(6505)0.09台塑化(6505)0.17

資料來源：各投信

整理：謝宜孝

總的來說，畢竟兩檔ETF追蹤不同指數、而指數也有著不同設計，本質上就是不同的產品，若硬要把009816扣上「等於不配息的0050」這頂帽子，似乎不是那麼完全符合

至於009816未來是否能繳出比老大哥0050更強勁、兇猛的漲勢與績效成績，仍是老話一句，交由時間來驗證，未來值得期待。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 0050元大台灣50 2330台積電 成分股 市值型 受益人數 規模 009816凱基台灣TOP50

