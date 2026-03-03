快訊

119萬位投資人開心歡喜 這檔高息ETF配息創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11檔季配型台股高息ETF近次配息表現。(資料來源：CMoney、投信官網)
台股高息ETF似乎有配息撥降反升、重返高息榮耀態勢，今（2026）年來許多高息ETF紛紛調高升息金額，一掃去（2025）年降息風陰霾。統計11檔季配型台股高息ETF最近一次配息概況，與上次配息比較，有九檔是調升配息金額，其中群益台灣精選高息（00919）公告第12次配息金額0.78元更是創下新高，也讓119萬位投資人開心歡喜。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF（00919）第12次配息公告，00919這次預估配發金額為0.78元創新高，以3月2日收盤價24.34元來計算，00919預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10% 以上，這次除息日為 3月 17 日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股近日受到中東緊張局勢影響震盪劇烈，市場法人表示，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求。在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，台股沒有轉為空頭市場的疑慮，中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。在不預設台股高點的建議下，投資人應該關注如何讓自己的投資部位不要過早賣出，產生賣飛的風險，並將眼光著眼在打造穩定現金流的台股ETF，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族迎來罕見的「單月領三息」機會！多檔月配息ETF將在3月內除息兩次，再加上季配高股息ETF，投資人有望於30天內獲得多達三次配息，年化配息率更達9~10%。此投資機會吸引關注。

主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛

主動ETF七雄今年以來績效全輸給元大台灣50（0050），成為市場關注焦點。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

台股主動ETF配息王易主！00981A首發配息金額奪冠 15億資金提前卡位

主動統一台股增長（00981A）掛牌後，股價一路攀升，上市不到9個月，股價翻倍，穩坐主動式ETF績效王、規模王、人氣王的寶座。00981A公告預估首次配息每股將配發0.41元，金額居主動式ETF之冠，讓王者紀錄再增添一筆，以最高配息金額奪下配息王。

