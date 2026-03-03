119萬位投資人開心歡喜 這檔高息ETF配息創新高

台股高息ETF似乎有配息撥降反升、重返高息榮耀態勢，今（2026）年來許多高息ETF紛紛調高升息金額，一掃去（2025）年降息風陰霾。統計11檔季配型台股高息ETF最近一次配息概況，與上次配息比較，有九檔是調升配息金額，其中群益台灣精選高息（00919）公告第12次配息金額0.78元更是創下新高，也讓119萬位投資人開心歡喜。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF（00919）第12次配息公告，00919這次預估配發金額為0.78元創新高，以3月2日收盤價24.34元來計算，00919預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10% 以上，這次除息日為 3月 17 日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股近日受到中東緊張局勢影響震盪劇烈，市場法人表示，金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，又可兼顧穩健收益需求。在沒有經濟衰退和沒有升息的背景下，台股沒有轉為空頭市場的疑慮，中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。在不預設台股高點的建議下，投資人應該關注如何讓自己的投資部位不要過早賣出，產生賣飛的風險，並將眼光著眼在打造穩定現金流的台股ETF，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。