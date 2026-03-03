00878、0056存股族跳車、00918逆勢增加！懶錢包：若追求資產成長...別為領息錯過報酬

台股ETF市場正迎來一場前所未有的結構性轉變。財經YouTube頻道「懶錢包Lazy Wallet」近日發布最新2026版年度評比，針對兩大國民ETF——國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）展開殘酷大PK。

懶錢包指出，隨著市場競爭加劇與成分股動能轉弱，高股息ETF正集體面臨「降息潮」的現實考驗。

高股息三王地位穩固 存股族卻現「跳車潮」

根據最新數據顯示，截至2026年2月中，國內64檔股票型ETF中，高股息主題佔比約35.9%，但其投資人數卻高達668萬人，佔比逾57.4%。

懶錢包分析，00878、0056與群益台灣精選高息（00919）組成的「高股息三王」規模均突破4000億元大關，穩坐國民ETF寶座。

然而，數據中隱藏著一絲警訊。懶錢包發現，相對於去年AI浪潮下市值型ETF的翻倍行情，高股息標的近兩年表現相對平淡。

除大華優利高填息30（00918）受益人數持續成長外，其餘多檔高人氣高股息ETF的股東數出現下滑，不少存股族選擇「跳車」，轉向投靠報酬率更強勁的市值型標的。

選股DNA大不同：過去vs未來、穩健vs循環

懶錢包深入拆解兩標的的選股邏輯，發現兩者DNA迥異：

國泰永續高股息（00878）：核心為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，參考過去1年與3年的平均殖利率，持股偏重穩健型金控公司，前三大持股皆為金融股，強調波動控制與永續經營。

元大高股息（0056）：核心為「預測未來一年」的股息表現。2

025年底新增了更嚴格的排除條件（如ROE與報酬率倒數標的）。成分股納入較多景氣循環股與傳產，在多頭行情下展現出更強的爆發力。

殘酷PK：0056殖利率逆天 00878總費用領先

在五大PK環節中，數字說出了真實的差距：

報酬率：00878上市以來在5個完整年度中，以三勝二敗略領先0056，尤其在空頭年（如2022年）抗跌表現出色；但在AI狂飆期，0056的動能則更勝一籌。

殖利率：面對2025年成分股動能轉弱，00878率先調降配息金額，但仍維持8%以上年化水準；0056則靠著11%的「逆天殖利率」支撐股價與人氣。

費用率：00878在總費用率上長期具備優勢，在台股ETF中位居前段班。懶錢包則呼籲，兩者規模皆已突破5000億元，理應有進一步降費的空間以造福存股族。

追蹤差距：0056在貼近指數的表現上更勝一籌，10年落後幅度較小，顯示經理人的操作功力與制度較為成熟。

懶錢包總結：回歸初衷 別讓高息領走你的總報酬

懶錢包在會外賽中將兩者與大盤加權指數對標，殘酷現實是：長期來看，加權報酬指數明顯勝出。他語重心長地提醒，投資高股息ETF雖能獲取穩健現金流，但其代價可能是「少賺一截」的機會成本。

「每一種ETF都適合它的投資人，但你還記得投資初衷嗎？」懶錢包建議，若追求的是抗跌、低波動與月月有感的現金流，00878與0056仍是優質標的；但若資產成長是第一優先，或許該適時檢視手中部位。

