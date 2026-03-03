台股主動ETF配息王易主！00981A首發配息金額奪冠 15億資金提前卡位

主動統一台股增長（00981A）掛牌後，股價一路攀升，上市不到9個月，股價翻倍，穩坐主動式ETF績效王、規模王、人氣王的寶座。00981A公告預估首次配息每股將配發0.41元，金額居主動式ETF之冠，讓王者紀錄再增添一筆，以最高配息金額奪下配息王。

值得一提的是，00981A昨日公布收益分配期前公告，適逢股價震盪，吸引約15億元資金淨流入，提前卡位除息行情，吸金力也是主動式ETF第一名。

觀察主動式股票型ETF歷次配息現況，00981A預估首次配息每股將配發0.41元，是第一檔配息金額見到「0.4」字頭的主動ETF，高於主動野村臺灣優選(00980A)的0.368元、主動群益台灣強棒(00982A)的0.377元，訴求高息的主動安聯台灣高息(00984A)則配0.21元。

ETF達人表示，00981A預估首次配息每股將配發0.41元，不但奪下配息王寶座，由於00981A股價從10元以來，已經翻倍大漲，3日早盤再飆超過2%，最高衝到20.53元，再度改寫新高價，00981A也成為最會漲又配最多的息利雙收王。而00981A豐厚的資本利得，預期將是配息的底氣，所以合理預估00981A的配息來源有高機率能100%來自資本利得，一旦如預期，投資人就不會被扣二代健保補充保費，且不併入個人所得稅計算。

統一投信官網公告，00981A實際配息金額將於3/13公布，預計3/17除息，最後買進日為3/16，配息收益預估4/10到帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。