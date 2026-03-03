快訊

楊伶雯／台北即時報導
主動統一台股增長（00981A）掛牌後，股價一路攀升，上市不到9個月，股價翻倍，穩坐主動式ETF績效王、規模王、人氣王的寶座。00981A公告預估首次配息每股將配發0.41元，金額居主動式ETF之冠，讓王者紀錄再增添一筆，以最高配息金額奪下配息王。

值得一提的是，00981A昨日公布收益分配期前公告，適逢股價震盪，吸引約15億元資金淨流入，提前卡位除息行情，吸金力也是主動式ETF第一名。

觀察主動式股票型ETF歷次配息現況，00981A預估首次配息每股將配發0.41元，是第一檔配息金額見到「0.4」字頭的主動ETF，高於主動野村臺灣優選(00980A)的0.368元、主動群益台灣強棒(00982A)的0.377元，訴求高息的主動安聯台灣高息(00984A)則配0.21元。

ETF達人表示，00981A預估首次配息每股將配發0.41元，不但奪下配息王寶座，由於00981A股價從10元以來，已經翻倍大漲，3日早盤再飆超過2%，最高衝到20.53元，再度改寫新高價，00981A也成為最會漲又配最多的息利雙收王。而00981A豐厚的資本利得，預期將是配息的底氣，所以合理預估00981A的配息來源有高機率能100%來自資本利得，一旦如預期，投資人就不會被扣二代健保補充保費，且不併入個人所得稅計算。

統一投信官網公告，00981A實際配息金額將於3/13公布，預計3/17除息，最後買進日為3/16，配息收益預估4/10到帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族迎來罕見的「單月領三息」機會！多檔月配息ETF將在3月內除息兩次，再加上季配高股息ETF，投資人有望於30天內獲得多達三次配息，年化配息率更達9~10%。此投資機會吸引關注。

主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛

主動ETF七雄今年以來績效全輸給元大台灣50（0050），成為市場關注焦點。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

台股主動ETF配息王易主！00981A首發配息金額奪冠 15億資金提前卡位

主動統一台股增長（00981A）掛牌後，股價一路攀升，上市不到9個月，股價翻倍，穩坐主動式ETF績效王、規模王、人氣王的寶座。00981A公告預估首次配息每股將配發0.41元，金額居主動式ETF之冠，讓王者紀錄再增添一筆，以最高配息金額奪下配息王。

