00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族幸福領，受2026年2月春節長假影響，多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，在3月將有機會迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，等於投資人只要買進持有一個月就可以領到兩次配息，若是搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人甚至可以體驗到「單月領三息」的現金流體感！

由於2月份經歷春節長假，多檔本於2月中評價、3月初除息的月配息ETF，2月配息時程往後延，變成2月底評價、3月中除息，與3月配息時程集中處理，形成「買進持有一個月，領取兩次配息」的特殊投資機會。

以每月中評價的大華銀投信月配息ETF大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）為例，2月最新公告將在3月12日除息。根據往例，00983B和00984B 3月中預計也將再次公告下一波配息行程，並於４月初除息。等於投資人只要在3月11日之前買進，一個月內就能夠參與兩次除息。

此外，若是進一步搭配將在3月19日除息的季配高股息ETF大華優利高填息30（00918），投資人等於在30天內就可以先後參與「2月債息」、「3月債息」以及「季配高股息」。且根據最新公告，00983B、00984B以及00918最近一次配息金額，若換算年化配息率高達9~10%，對於想要拉高現金流的存股族，可說是一帖相當強效的配息大補丸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。