快訊

經典賽／費仔有料！首度穿上CT戰袍出賽 連兩打席敲安

放屁一天放幾次才正常？新研究顯示可能比你想像的還要多

早盤賣壓湧現！台股跌逾500點 台積電走弱、記憶體族群重挫

聽新聞
0:00 / 0:00

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
3月將出現罕見的雙重配息機會，投資人可透過持有00983B、00984B和00918等月配息ETF，在一個月內獲得三次配息，年化配息率高達9~10%。記者陳正興／攝影 陳正興
3月將出現罕見的雙重配息機會，投資人可透過持有00983B、00984B和00918等月配息ETF，在一個月內獲得三次配息，年化配息率高達9~10%。記者陳正興／攝影 陳正興

存股族幸福領，受2026年2月春節長假影響，多檔月配型ETF的除息與發放時程延後，在3月將有機會迎來罕見的雙重配息的投資機會，也就是多檔月配息ETF將在一個月內除息兩次，等於投資人只要買進持有一個月就可以領到兩次配息，若是搭配同月份除息的季配高股息ETF，投資人甚至可以體驗到「單月領三息」的現金流體感！

由於2月份經歷春節長假，多檔本於2月中評價、3月初除息的月配息ETF，2月配息時程往後延，變成2月底評價、3月中除息，與3月配息時程集中處理，形成「買進持有一個月，領取兩次配息」的特殊投資機會。

以每月中評價的大華銀投信月配息ETF大華優利美公債20（00983B）、大華優利美A債15（00984B）為例，2月最新公告將在3月12日除息。根據往例，00983B和00984B 3月中預計也將再次公告下一波配息行程，並於４月初除息。等於投資人只要在3月11日之前買進，一個月內就能夠參與兩次除息。

此外，若是進一步搭配將在3月19日除息的季配高股息ETF大華優利高填息30（00918），投資人等於在30天內就可以先後參與「2月債息」、「3月債息」以及「季配高股息」。且根據最新公告，00983B、00984B以及00918最近一次配息金額，若換算年化配息率高達9~10%，對於想要拉高現金流的存股族，可說是一帖相當強效的配息大補丸。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 00918大華優利高填息30 ETF 月配息 00983B大華優利美公債20 00984B大華優利美A債15

延伸閱讀

00981A估配0.41元反被轟！股民許願「別發繼續買」 網憂後續動能疲弱

0050年化報酬20%能持續嗎？看懂長期數據…雨果：別把超額報酬當常態

買0050不買個股理由曝光！施昇輝：.com、太陽能到LED的產業過去都看好一片未來

00919配0.78元創新高！網憂「配太高難填息」：大贏00713

相關新聞

00983B與00984B搭配00918…單月狂領三次配息！存股族3月超有感加薪

存股族迎來罕見的「單月領三息」機會！多檔月配息ETF將在3月內除息兩次，再加上季配高股息ETF，投資人有望於30天內獲得多達三次配息，年化配息率更達9~10%。此投資機會吸引關注。

主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛

主動ETF七雄今年以來績效全輸給元大台灣50（0050），成為市場關注焦點。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

台股主動ETF配息王易主！00981A首發配息金額奪冠 15億資金提前卡位

主動統一台股增長（00981A）掛牌後，股價一路攀升，上市不到9個月，股價翻倍，穩坐主動式ETF績效王、規模王、人氣王的寶座。00981A公告預估首次配息每股將配發0.41元，金額居主動式ETF之冠，讓王者紀錄再增添一筆，以最高配息金額奪下配息王。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。