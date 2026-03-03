聽新聞
主動ETF七雄今年以來績效全輸給0050！竹軒：萬中取一的優秀經理人加油好嘛
＊原文發文時間為3月2日
不是拉！想說至少一季或半年再來看一下。
結果一堆人私訊我為什麼不更新主動ETF七雄，好像比我還要緊張咖啡賠不完似的。
好了健走完畢這不就放出來了
目前還是元大台灣50（0050）獨秀
那些被說是萬中取一的優秀經理人加油好嘛
◎感謝 竹軒的親子理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
