不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

儘管地緣政治因素紛紛擾擾，但盤面上仍有不畏中東戰火而逆勢表現的兩大類ETF，包含以元大航太防衛科技（00965）為首的收盤價創高ETF、或是成交額創新高的凱基台灣TOP 50等等，成為市場焦點。

盤點盤面上ETF表現，在題材發酵下，2日共計有七檔ETF收盤價創下成立來新高，包含國泰臺韓科技、第一金工業30、富邦中証500、元大航太防衛科技、FT臺灣永續高息、大華優利美公債20、野村10+澳洲公債，其中，今年來國泰臺韓科技市價（含息）大漲44.32%、第一金工業30漲22.14%、富邦中証500漲17.28%、元大航太防衛科技漲16.02%，表現亮眼，惟須留意合理折溢價。

至於凱基台灣TOP 50和國泰臺灣加權正2的成交額則改寫掛牌以來新高，分別來到86.20億元及11.44億元，顯示仍有大量買盤不畏拉回，進場逢低承接。

第一金工業30不僅今年來表現贏過大盤，且還領先大盤創新高，經理人曾萬勝指出，反應成分股主要聚焦股息配發穩健、台灣菁英企業成分股，相關標的企業體質穩健，在非經濟因素衝擊之際，股價具備韌性。展望後市，近期受到中東地緣政治變數干擾，有機會使得台股進入修正整理期，看好台股後市的投資人，近期則不妨把握非經濟因素大幅修正機會，掌握布局台股機會。

富邦中証500經理人陳双吉表示，步入兩會行情，A股以穩為主要特徵。展望後市，兩會政策與「十五五」規劃方向將成為重要催化劑，若政策進一步強化科技自立、能源安全與高端製造升級，戰略產業公司有望持續獲得資金青睞。投資建議上，考量指數震盪，建議採分批布局、逢回加碼策略。

國泰投信指出，國泰臺韓科技前三大成分股包含台積電、三星、海力士，打包全球晶圓代工與記憶體霸主，由於AI運算不僅需要強大晶片，更需要HBM記憶體的支援。國泰臺韓科技正是市面上難得能同時吃下台韓半導體成長紅利的標的，可解決台灣投資人難以交易韓股痛點。

在地緣政治風險再度升溫下，法人指出，軍工股最直接利多指標，就是主要國家積極提升軍事預算，在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局，且國防產業具剛性需求，景氣變化承受度與受漲價影響性都和消費電子有所不同，建議投資人可積極納入配置。

