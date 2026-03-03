快訊

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
創高的兩類ETF。註：今年新掛牌，以發行價計算；資料來源：CMoney 統計至3/2 ；高瑜君／製表
創高的兩類ETF。註：今年新掛牌，以發行價計算；資料來源：CMoney 統計至3/2 ；高瑜君／製表

儘管地緣政治因素紛紛擾擾，但盤面上仍有不畏中東戰火而逆勢表現的兩大類ETF，包含以元大航太防衛科技（00965）為首的收盤價創高ETF、或是成交額創新高的凱基台灣TOP 50等等，成為市場焦點。

盤點盤面上ETF表現，在題材發酵下，2日共計有七檔ETF收盤價創下成立來新高，包含國泰臺韓科技、第一金工業30、富邦中証500、元大航太防衛科技、FT臺灣永續高息、大華優利美公債20、野村10+澳洲公債，其中，今年來國泰臺韓科技市價（含息）大漲44.32%、第一金工業30漲22.14%、富邦中証500漲17.28%、元大航太防衛科技漲16.02%，表現亮眼，惟須留意合理折溢價。

至於凱基台灣TOP 50和國泰臺灣加權正2的成交額則改寫掛牌以來新高，分別來到86.20億元及11.44億元，顯示仍有大量買盤不畏拉回，進場逢低承接。

第一金工業30不僅今年來表現贏過大盤，且還領先大盤創新高，經理人曾萬勝指出，反應成分股主要聚焦股息配發穩健、台灣菁英企業成分股，相關標的企業體質穩健，在非經濟因素衝擊之際，股價具備韌性。展望後市，近期受到中東地緣政治變數干擾，有機會使得台股進入修正整理期，看好台股後市的投資人，近期則不妨把握非經濟因素大幅修正機會，掌握布局台股機會。

富邦中証500經理人陳双吉表示，步入兩會行情，A股以穩為主要特徵。展望後市，兩會政策與「十五五」規劃方向將成為重要催化劑，若政策進一步強化科技自立、能源安全與高端製造升級，戰略產業公司有望持續獲得資金青睞。投資建議上，考量指數震盪，建議採分批布局、逢回加碼策略。

國泰投信指出，國泰臺韓科技前三大成分股包含台積電、三星、海力士，打包全球晶圓代工與記憶體霸主，由於AI運算不僅需要強大晶片，更需要HBM記憶體的支援。國泰臺韓科技正是市面上難得能同時吃下台韓半導體成長紅利的標的，可解決台灣投資人難以交易韓股痛點。

地緣政治風險再度升溫下，法人指出，軍工股最直接利多指標，就是主要國家積極提升軍事預算，在需求穩固下，國防供應鏈的積壓訂單、營收與獲利能力都將加速成長，保持長多格局，且國防產業具剛性需求，景氣變化承受度與受漲價影響性都和消費電子有所不同，建議投資人可積極納入配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

海力士 晶圓代工 地緣政治風險

相關新聞

00919配0.78元創新高！網憂「配太高難填息」：大贏00713

群益台灣精選高息(00919)公告最新一季第一階段配息，每單位擬配發0.78元、單季殖利率3.204%，雙雙創掛牌新高，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在「配這麼高填得回來嗎」、「是不是還錢而已」，也有人直呼「真的很敢發」、「屌打00713」，多空看法交鋒。

買0050不買個股理由曝光！施昇輝：.com、太陽能到LED的產業過去都看好一片未來

投資市場中，歷史上多個曾被看好的產業，如網路、太陽能和LED，最終均遭遇過度投資風險。因而，元大台灣50（0050）成許多投資人之選，避免個股的波動風險。

0050年化報酬20%能持續嗎？看懂長期數據…雨果：別把超額報酬當常態

台股元大台灣50（0050）近年年化報酬率驚人，3年與10年分別達44.11%和21.79%。然而，自2004年至今，長期年化報酬率僅為12.81%。

00919配息0.78元破紀錄…滿手金融股底氣足！存股哥：高股息配息王回歸

群益台灣精選高息（00919）公布本季配息0.78元，年化預估殖利率高達12.8%，創下新紀錄。

00981A估配0.41元反被轟！股民許願「別發繼續買」 網憂後續動能疲弱

統一台股增長主動式ETF(00981A)在公開資訊觀測站公告最新收益分配評價結果，並估計每受益權單位預計配發0.41元，引發PTT股板討論。網友焦點聚在「白話文就是發0.41？」以及主動式ETF是否該配息，有人直言「可以不要發嗎」、「配個屁繼續幫我買」，也有人認為配息能提供現金流，並延伸討論稅負、二代健保與再投入成本。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

