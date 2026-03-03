0050年化報酬20%能持續嗎？看懂長期數據…雨果：別把超額報酬當常態

「0050年化報酬20%能持續嗎？」

台股元大台灣50（0050）近年的驚人表現吸引大量投資人，3年與10年的年化報酬率分別達到44.11% 與21.79%。雖然短期績效亮眼，但若拉長至2004年至今，長期年化報酬率約為12.81%。投資人或許需要思考，過去幾年的超額報酬是否為常態，並在規劃未來時，對於預期報酬抱持更客觀的態度。

走在路上或是打開通訊軟體，可能常聽到朋友在討論0050賺了多少錢，甚至連原本只存定存或買高股息的人，也開始考慮轉向市值型 ETF。這種現象反映出大家對於財富增長的渴望，特別是看到近幾年股市翻倍的報酬，很容易讓人產生一種「投資股市賺錢很快」的感覺。

回顧近3年的數據，0050的年化報酬率達到驚人的44.11%，這表示在短短3年內資金就增長了2倍。即便是表現最差的一年，漲幅也還有15.15%。這樣的數字讓許多投資人感到興奮。

如果將時間拉長到10年，0050的年化報酬率大約是21.79%，這筆資金在10年間增長了將近6倍，甚至有人可能認為，每年獲利20% 以上是理所當然的事情。對於想要累積資產的人來說，這是一個非常具有吸引力的成果。這也解釋了為什麼近2年0050的持有人數會出現大幅度的增加。

很多人原本偏好穩定領息的高股息ETF，但在看到市值型ETF的強大爆發力後，也紛紛調整投資組合，希望參與大盤成長。這種轉變顯示出市場情緒的升溫，也反映出大家對於未來獲利的預期正在不斷提高，甚至可能出現過度樂觀的情形。

然而，10年的時間在長期的投資生涯中，或許只是一個片段。大家可能需要反思，年化報酬率21.79% 真的能代表未來的參考績效嗎？如果預期未來30年都能維持這樣的表現，這可能是一個比較大膽且具有風險的假設。

如果觀察0050從2004年成立至今的長期數據，年化報酬率大約落在12.81%。這個數字雖然比近10年的21.79% 少了許多，但放到全球市場來看，依然是一個非常優秀的成績。持有22年能獲利超過13倍，這展現了指數化投資的長期複利效果。

這22年間，市場經歷過多次景氣循環，包括金融海嘯與各種利空事件。12.81% 這個數字反映的是長期的平均狀況，包含了大漲的年份，也包含了大跌的年份。這與過去幾年近乎單邊上漲的行情有很大的不同，這表示市場存在著波動。

投資人若是將過去3年或10年的超常績效當作未來的理所當然，很可能會在規劃退休金時，低估了需要的本金。例如，有人可能認為只要100萬，靠著20%的報酬率，20年後就能財富自由。但如果實際報酬回到12% 甚至更低，原本的計畫可能就會出現缺口。

股市上漲雖然讓人開心，但也可能讓人對股市抱持錯誤的期待。當大家習慣了每年20%以上的漲幅，一旦市場回到正常的7%到10%報酬，或者出現較大幅度的修正，心理上的落差可能會導致錯誤的投資決策，像是過早賣出或放棄。

有人可能會在股價高點時，因為看到過去的華麗數據而加大槓桿。但考慮到0050長期的年化報酬率，我們或許可以發現，近幾年的報酬可能已經透支了未來的漲幅。這表示在未來的某一段時間，市場可能會出現一段平淡期來平衡這段時間的超額獲利。

在進行財務規劃時，採取比較保守的預期或許是比較穩健的做法。例如，考慮以8%到10%作為預估報酬，而不是直接套用 20% 的數據。這樣做的好處是，如果未來表現真的更好，那會是意外的驚喜。但如果表現不如預期，您的財務計畫依然有很高的機會能達成。

投資的心態對於長期持有至關重要。當我們了解0050從2004年以來的12.81% 才是更接近現實的基石，心理上就會有一個底。面對未來的波動或績效下滑時，就比較不容易因為恐慌而離開市場，進而能真正享受這份複利帶來的成果。

您可以考慮檢視自己的投資計畫，看看是否過度依賴近幾年的高報酬率。或許重新用12%的長期平均值，或甚至更保守的數值試算一遍，會讓您的理財藍圖變得更加踏實與穩固。

