00919配息0.78元破紀錄…滿手金融股底氣足！存股哥：高股息配息王回歸

群益台灣精選高息（00919）配息破紀錄！公告本季配息0.78元，以今日（3/2）收盤價24.34計，年化預估殖利率高達12.8%，遠遠超出我的預期，那個高股息配息王00919又回來了！

可能有人會問這麼高的殖利率會不會有未來平準金不足或是無法填息的問題？我個人認為問題不大，主要是00919的選股邏輯就是在選當年度殖利率高的個股，看一下919官網最新成分股，去年度業績表現很好的金融股族群在前5名就佔了4名。

也就是說對於今年即將入帳的股息，專業的經理人肯定有充足的把握才會配出如此高的配息，加上當前平準金相當充足，我想以目前的形勢配出0.78是經過嚴謹的計算的，但我本來以為只會升息配到0.6，結果直接刷新過去0.72的紀錄！

我今天又加碼買了1張，目前00919持股張數提升到64張，本季領股息$49,920，加上我還有10張713、45張929，4月股息應該可以突破6萬元，如果00919一直維持目前10%-12%的年化預估殖利率，對我今年85萬股息的目標又是一大助力呢。

記得去年00919也是一直被罵爛的高股息，股價上不來配息又下降，很多人都下車了但我仍在去年持續買了23張，現在股價、配息又拉上來了，我的總值跟股息現金流又往上提升好幾個檔次，還是那句話，長期持有股息再投入，時間會給願意耐心等待的人，一個滿意的答案。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。