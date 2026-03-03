美股 ETF 迎修復行情 中長期仍將回歸基本面 法人：可逢低承接

美國與以色列日前對伊朗發動聯合空襲，伊朗展開報復行動，致使中東多國關閉領空，影響市場風險情緒。法人表示，在避險情緒蔓延下，美股短期走勢預料將趨於震盪，不過根據歷史經驗，地緣政治衝突事件雖引發短線美股拉回，但中長期市場仍回歸基本面，美股迎修復行情機會大，可逢低布局。

尤其接下來美國期中選舉將開跑，全面戰爭與川普政治利益不符，預估戰爭局面擴大的可能性相對低。根據Barclays Research統計，自2000年以來發生五起伊朗地區衝突事件，包括2007年美軍突襲伊朗駐伊拉克領事館、2008年美國伊朗海軍對峙、2019年阿曼灣油輪遇襲事件和美國無人機遭伊朗擊落，以及2025年的以伊12日戰爭。事件發生之初美股走勢震盪，不過下跌時間普遍短暫。後一月、後三月與後六月S&P500指數平均都處正報酬。顯示在短暫恐慌後，中長期仍舊回歸基本面。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，美國與以色列對伊朗發動空襲引發全球關注，消息初期引發市場恐慌情緒，不過隨著市場多數研判戰事進一步擴大的可能性有限，資產價格走勢可望回歸由經濟基本面與貨幣政策主導。根據過往經驗，地緣政治衝突對美股的影響多為短期干擾。

吳承恕指出，整體來看，美國經濟基礎穩固，就業與通膨處於平衡，經濟可望延續溫和成長態勢，企業獲利展現強勁韌性，加上投資題材多元，除了科技，包括金融科技、航太、生技醫療等都具備增長潛力，搭配金融環境處於寬鬆，中長期投資前景可期。考量國際局勢時有變化，投資人可善用主動式美股ETF來掌握行情。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，美伊軍事衝突屬區域性，對全球總體經濟與企業獲利的直接影響預期有限，時間拉長後，影響有望淡化。然而，戰事帶來的市場情緒，確實將影響短線風險溢價跳升、壓抑市場估值，股市及其他風險資產表現難免承壓、造成價格修正。以當前局勢發展看來，軍事衝突及政治不確定性帶來的干擾將是短期，在AI發展趨勢不變、全球主要經濟體基本面無虞的基礎上，長線經濟發展受干擾影響應有限，建議投資人把握逢低承接的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。