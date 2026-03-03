快訊

009816、0050買氣爆棚

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

馬年開市來，台股先是連續四個交易日飆新高，投資人傾向積極加碼；而228連假期間，中東戰事爆發，主要風險性資產回檔，讓買盤更積極入市。尤其鎖定台股科技主題型以及台股一般指數型商品，帶動凱基台灣TOP 50（009816）和元大台灣50（0050）都有超過280億元的淨申購。

根據CMoney統計至昨（2）日，在馬年短短五個交易日中，共計有13檔淨申購資金超過10億元，且多數是台股商品，顯示市場投資人對台股後市行情抱持高度期待，依序為凱基台灣TOP 50的339.7億元、元大台灣50的280.2億元、富邦科技86.9億元、元大台灣50正2的34.03億元、群益台ESG低碳50的26.8億元、主動統一台股增長24.31億元、中信關鍵半導體20.38億元、元大台灣50反1的18.88億元、國泰臺韓科技15.58億元、中信日本商社13.84億元、主動復華未來50的13.2億元、台新美A公司債20+的11.19億元、期元大S&P原油反1的10.74億元。

在買盤挹注下，昨日規模創下成立來新高的有富邦科技1082.26億元、主動統一台股增長663.23億元、凱基台灣TOP 50的617.31億元、台新美A公司債20+的239.05億元、中信日本商社95.29億元。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，美伊衝突爆發導致市場投資信心遭受衝擊，昨日亞洲股市開盤後，多數股市開盤下跌，美股指數期貨市場也見下挫。

不過，此次衝突仍屬區域性戰爭事件，預期當前衝突對全球總體經濟的實質衝擊有限，而股市影響亦多屬短期波動。

地緣政治事件引發風險溢價跳升，不過在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，AI發展預期可支撐2026年牛市續航，在投資策略上，建議參與股市成長的同時，可透過資產、區域的適度分散配置，應對不確定性所導致的市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資「三管齊下」大賣0050、台積電與009816 台股竟守住35,000點

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

台股飆新天價 紅包、獎金馬上上車009816、0050、0052

009816正式入列500億元俱樂部 迎掛牌首次換股、五進五出

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

台股 ETF 除息大秀來了 國泰台灣領袖50等九檔配息金額寫新高

昨（2）日共計有22檔台股ETF公告第一階段配息資訊，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波以及復華台灣科技優息等規模逾千億元的ETF在內，即將陸續於3月16日至23日間除息。

00961年化配息率14% 吸睛

國際市場震盪加劇，美股高檔回檔、地緣政治風險升溫，投資人避險需求大增，高股息ETF憑藉穩定的現金流優勢，成為資金避風港。3月除息潮即將展開，多檔高股息ETF年化配息率衝上雙位數，吸引存股族目光。

