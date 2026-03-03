009816、0050買氣爆棚

馬年開市來，台股先是連續四個交易日飆新高，投資人傾向積極加碼；而228連假期間，中東戰事爆發，主要風險性資產回檔，讓買盤更積極入市。尤其鎖定台股科技主題型以及台股一般指數型商品，帶動凱基台灣TOP 50（009816）和元大台灣50（0050）都有超過280億元的淨申購。

根據CMoney統計至昨（2）日，在馬年短短五個交易日中，共計有13檔淨申購資金超過10億元，且多數是台股商品，顯示市場投資人對台股後市行情抱持高度期待，依序為凱基台灣TOP 50的339.7億元、元大台灣50的280.2億元、富邦科技86.9億元、元大台灣50正2的34.03億元、群益台ESG低碳50的26.8億元、主動統一台股增長24.31億元、中信關鍵半導體20.38億元、元大台灣50反1的18.88億元、國泰臺韓科技15.58億元、中信日本商社13.84億元、主動復華未來50的13.2億元、台新美A公司債20+的11.19億元、期元大S&P原油反1的10.74億元。

在買盤挹注下，昨日規模創下成立來新高的有富邦科技1082.26億元、主動統一台股增長663.23億元、凱基台灣TOP 50的617.31億元、台新美A公司債20+的239.05億元、中信日本商社95.29億元。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，美伊衝突爆發導致市場投資信心遭受衝擊，昨日亞洲股市開盤後，多數股市開盤下跌，美股指數期貨市場也見下挫。

不過，此次衝突仍屬區域性戰爭事件，預期當前衝突對全球總體經濟的實質衝擊有限，而股市影響亦多屬短期波動。

地緣政治事件引發風險溢價跳升，不過在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，AI發展預期可支撐2026年牛市續航，在投資策略上，建議參與股市成長的同時，可透過資產、區域的適度分散配置，應對不確定性所導致的市場波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。