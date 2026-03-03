台股 ETF 除息大秀來了 國泰台灣領袖50等九檔配息金額寫新高

昨（2）日共計有22檔台股ETF公告第一階段配息資訊，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波以及復華台灣科技優息等規模逾千億元的ETF在內，即將陸續於3月16日至23日間除息。

進一步從每受益權單位擬配息金額表現來看，共有九檔改寫成立來新高，包含半年配的國泰台灣領袖50每受益權單位擬配發2元，以昨日收盤價換算，單期配息殖利率為6.33%、野村臺灣新科技50每受益權單位擬配發1.2元，換算單期配息殖利率為3.01%。

至於季配組中，群益台灣精選高息每受益權單位擬配發0.78元，換算單季配息殖利率為3.2%、中信綠能及電動車每受益權單位擬配發0.7元，換算單季配息殖利率為3.1%、保德信市值動能50每受益權單位擬配發0.25元，換算單季配息殖利率為1.52%；值得一提的是，主動統一台股增長進行成立來首次配息，每受益權單位擬配發0.41元，換算單季配息殖利率為2.04%。

在月月配部分，FT臺灣永續高息每受益權單位擬配發0.122元，換算單月配息殖利率為1.16%、台新AI優息動能每受益權單位擬配發0.05元，換算單月配息殖利率0.43%；凱基台灣AI 50每受益權單位擬配發0.05元，連三月持平，換算單月配息殖利率0.37%。

至於規模超過千億元的元大台灣高息低波單季每受益權單位擬配發金額維持0.78元，連三季一致，換算單季配息殖利率為1.45%、復華台灣科技優息單月每受益權單位擬配發金額提升至0.11元，這是2024年11月後再度見到單月配息0.11元，換算單月配息殖利率0.55%。

另外，以3月將除息的台股ETF市價（含息）漲幅表現來看，今年來加權報酬指數漲21.23%，領先大盤的有野村臺灣新科技50的32.02%、保德信市值動能50的25.65%、第一金工業30的22.14%、國泰台灣領袖50的21.97%。

針對此次美伊戰爭，國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇呼籲，投資人應保持理性，現階段首重部位控管，可持續關注地緣政治情況分批佈局，以應對高度不確定的政經局勢，在不確定性攀升的環境下，降低投資槓桿、挑選優質大公司是上策。市場短線波動之際，當前的回檔可視為逢低參與台股長線紅利的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。