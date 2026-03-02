規模過低…近30個營業日平均低於2億 今年第一檔ETF擬將下市

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

2026-03-02 15:35