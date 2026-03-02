快訊

規模過低…近30個營業日平均低於2億 今年第一檔ETF擬將下市

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
中信ESG投資級債（00883B）因規模近30個營業日平均值已低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準。ETF示意圖。圖／AI生成 陳志誠
中信ESG投資級債（00883B）因規模近30個營業日平均值已低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準。ETF示意圖。圖／AI生成 陳志誠

中信ESG投資級債（00883B）因規模近30個營業日平均值已低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準。中國信託投信後續將依基金信託契約第25條第1項第5款規定，向金管會提出終止信託契約申請，待金管會核准後，將依規定辦理後續ETF終止上櫃及清算程序。

以2日數據來看，中信ESG投資級債近30個營業日平均規模值降至1.91億元，截至2月底受益人數有635人。該ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，自2021年1月27日成立，採月配息機制。

回顧2025年，清算的ETF共計有五檔，分別為復華8年期以上次順位金融債券ETF、富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF、新光標普電動車ETF、富邦中國政策金融債券ETF、群益7年期以上中國政策性金融債ETF，其中，中國大陸債相關ETF就有三檔。

截至2日，目前盤面上ETF檔數超過300檔，其中，規模小於2億元的ETF包含群益AAA-A醫療債、群益1-5Y投資級債、永豐美國科技等等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 債券ETF 受益人數 規模 契約

大華銀3檔債券ETF 獲評投資等級

相關新聞

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

不只能定期定額！009816盤中爆量35.7萬張…買盤湧現撿便宜良機

台股3月2日上演V型大反轉，指數一度重挫超過800點後迅速回升，凱基台灣TOP50（009816）於低點強勁拉升。

00919配息0.78元創高！估年化配息率12.82％…連續12季配息破10％

00919今日公布第12次配息，預估金額0.78元，創下成立以來新高，年化配息率達12.82%。此ETF連續12季配息超過10%，吸引逾119萬投資人關注，除息日為3月17日。

美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

因美伊局勢緊張，台股今開低走低，終場下跌319.40點。高息ETF 00961、00919、00918及00981A成為資金避風港，吸引投資者關注，特別是00961年化配息率高達14%。

