規模過低…近30個營業日平均低於2億 今年第一檔ETF擬將下市
中信ESG投資級債（00883B）因規模近30個營業日平均值已低於2億元，已達終止證券投資信託契約標準。中國信託投信後續將依基金信託契約第25條第1項第5款規定，向金管會提出終止信託契約申請，待金管會核准後，將依規定辦理後續ETF終止上櫃及清算程序。
以2日數據來看，中信ESG投資級債近30個營業日平均規模值降至1.91億元，截至2月底受益人數有635人。該ETF追蹤ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數，自2021年1月27日成立，採月配息機制。
回顧2025年，清算的ETF共計有五檔，分別為復華8年期以上次順位金融債券ETF、富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF、新光標普電動車ETF、富邦中國政策金融債券ETF、群益7年期以上中國政策性金融債ETF，其中，中國大陸債相關ETF就有三檔。
截至2日，目前盤面上ETF檔數超過300檔，其中，規模小於2億元的ETF包含群益AAA-A醫療債、群益1-5Y投資級債、永豐美國科技等等。
