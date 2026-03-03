00961年化配息率14% 吸睛
國際市場震盪加劇，美股高檔回檔、地緣政治風險升溫，投資人避險需求大增，高股息ETF憑藉穩定的現金流優勢，成為資金避風港。3月除息潮即將展開，多檔高股息ETF年化配息率衝上雙位數，吸引存股族目光。
CMoney統計，在3月除息的高股息ETF中，FT臺灣永續高息（00961）以年化配息率14%領跑，群益台灣精選高息的12.8%居次，國泰台灣領袖50以12.7%排名第三，大華優利高填息30也有10.4%水準，高現金殖利率在市場動盪時期格外吸睛。
FT臺灣永續高息本次預估配發0.122元，以昨（2）日收盤價10.44元計算，單次配息率約1.16%。法人指出，該檔ETF股價首次突破發行價10元，得以首度配發資本利得，推升配息率。
00961選股邏輯聚焦股東權益報酬率（ROE）大於零標的，成功捕捉群聯、陽明等個股漲勢，累積豐厚資本利得。最後買進日為16日，除息日為17日。
FT臺灣永續高息經理人江明鴻表示，面對市場波動，選股應從追逐殖利率轉向重視營運動能。
在波動環境下，資金會流向營收動能強的族群，選擇業績透明度高的產業，可望提高填息機率，避免領息賠價差。
策略上建議以成長動能明確的電子產業追求資本利得，並搭配現金流穩定的傳統產業做好防禦。
展望2026年台股配息，江明鴻分析，半導體與電子零組件受惠AI應用落地，營收維持高檔，穩定現金流支撐配息能力。
航運業雖面臨運力變數，但過去累積龐大資金，具備維持配息底氣；金融業則受惠國內經濟穩健，是防禦型高息來源。
不過，江明鴻也提醒要注意風險，許多科技業2025年營收已處高點，2026年若增長放緩，評價恐面臨修正。
此外，須觀察全球消費力道，若復甦不如預期，將衝擊企業業績與次年配息規劃。在機會與風險並存下，投資人宜審慎檢視ETF成分股體質，以長線角度參與除息行情。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
