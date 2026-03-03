原油 ETF 單日大漲20%

美國聯合以色列對伊朗發動攻擊，引發全球金融市場動盪，原物料及貴金屬價格波動；國內相關ETF昨（2）日表現以期街口布蘭特正2（00715L）暴漲約20%最亮眼，期元大S&P黃金正2漲幅6.2%；法人表示，接下來原油價格可能波動劇烈，黃金仍有望緩步上揚。

法人最關注荷姆茲海峽是否遭封鎖的動態，多數法人評估事態嚴重將拉高國際原油價格一桶往100美元邁進；法人指出，根據彭博的模擬，當油價飆到每桶130美元以上，美國消費者物價指數（CPI）超過3%的機率就會衝高。

街口投信指出，儘管伊朗部分高層領導與軍事指揮官在此次行動中身亡，但其武裝力量尚未瓦解。若後續由更為強硬派系主導軍事決策，恐引發全面性反美衝突，甚至牽動伊朗支持之武裝組織擴大行動，導致中東地緣政治風險長期化，進一步衝擊全球能源供給穩定性，推升國際油價維持高檔震盪甚至再創波段新高。

在軍事衝突升級背景下，中東石油運輸面臨中斷風險。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）於召前舉行產量會議，決議4月小幅增產每日20.6萬桶，以穩定市場供應。然而，分析人士指出，除沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國外，多數成員國剩餘產能有限，實際增產空間恐不如預期。加拿大皇家銀行資深分析師亦警告，中東多國領導人已向美方示警，若對伊朗全面開戰，油價恐飆至每桶100美元以上。

法國巴黎銀行財富管理認為，黃金近期回檔屬漲多修正，不代表多頭結束。

