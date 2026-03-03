原油 ETF 單日大漲20%

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯合以色列對伊朗發動攻擊，引發全球金融市場動盪，原物料及貴金屬價格波動；國內相關ETF昨（2）日表現以期街口布蘭特正2（00715L）暴漲約20%最亮眼，期元大S&P黃金正2漲幅6.2%；法人表示，接下來原油價格可能波動劇烈，黃金仍有望緩步上揚。

法人最關注荷姆茲海峽是否遭封鎖的動態，多數法人評估事態嚴重將拉高國際原油價格一桶往100美元邁進；法人指出，根據彭博的模擬，當油價飆到每桶130美元以上，美國消費者物價指數（CPI）超過3%的機率就會衝高。

街口投信指出，儘管伊朗部分高層領導與軍事指揮官在此次行動中身亡，但其武裝力量尚未瓦解。若後續由更為強硬派系主導軍事決策，恐引發全面性反美衝突，甚至牽動伊朗支持之武裝組織擴大行動，導致中東地緣政治風險長期化，進一步衝擊全球能源供給穩定性，推升國際油價維持高檔震盪甚至再創波段新高。

在軍事衝突升級背景下，中東石油運輸面臨中斷風險。石油輸出國組織與盟國（OPEC+）於召前舉行產量會議，決議4月小幅增產每日20.6萬桶，以穩定市場供應。然而，分析人士指出，除沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國外，多數成員國剩餘產能有限，實際增產空間恐不如預期。加拿大皇家銀行資深分析師亦警告，中東多國領導人已向美方示警，若對伊朗全面開戰，油價恐飆至每桶100美元以上。

法國巴黎銀行財富管理認為，黃金近期回檔屬漲多修正，不代表多頭結束。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

彭博 國際油價 原油價格

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

009816、0050買氣爆棚

馬年開市來，台股先是連續四個交易日飆新高，投資人傾向積極加碼；而228連假期間，中東戰事爆發，主要風險性資產回檔，讓買盤更積極入市。尤其鎖定台股科技主題型以及台股一般指數型商品，帶動凱基台灣TOP 50（009816）和元大台灣50（0050）都有超過280億元的淨申購。

台股 ETF 除息大秀來了 國泰台灣領袖50等九檔配息金額寫新高

昨（2）日共計有22檔台股ETF公告第一階段配息資訊，包含群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波以及復華台灣科技優息等規模逾千億元的ETF在內，即將陸續於3月16日至23日間除息。

00961年化配息率14% 吸睛

國際市場震盪加劇，美股高檔回檔、地緣政治風險升溫，投資人避險需求大增，高股息ETF憑藉穩定的現金流優勢，成為資金避風港。3月除息潮即將展開，多檔高股息ETF年化配息率衝上雙位數，吸引存股族目光。

