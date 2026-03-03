00981A估配0.41元反被轟！股民許願「別發繼續買」 網憂後續動能疲弱

統一台股增長主動式ETF(00981A)在公開資訊觀測站公告最新收益分配評價結果，並估計每受益權單位預計配發0.41元，引發PTT股板討論。網友焦點聚在「白話文就是發0.41？」以及主動式ETF是否該配息，有人直言「可以不要發嗎」、「配個屁繼續幫我買」，也有人認為配息能提供現金流，並延伸討論稅負、二代健保與再投入成本。

依公告內容，00981A以2026年2月28日淨資產價值進行評價，已達收益分配標準，現金收益將於3月13日公布，除息交易日為3月17日，停止名簿記載變更期間為3月19日至3月23日，收益分配基準日為3月23日，預計4月10日發放。公告並指出配息來源可能包含收益平準金，且實際配發金額將依3月18日受益人名冊內登記在外單位數計算。

一名網友在PTT轉貼公告後，留言區最先出現的是「翻譯」需求與不滿情緒，有人以一句話概括「白話文就是發0.41？」隨即引來一票反對派，「可以不要發嗎」、「錢拿去繼續幫我買啊」、「配三小、拿去炒股」，認為主動式ETF核心在追求報酬與操作彈性，配息反而讓資金被迫流出，還可能增加再投入的手續費與摩擦成本。

另一派則不完全反對配息，認為市場偏多時配息也能當作「回吐成果」，有人喊「爽！配得好」、「蠻好的配起來」。也有網友拿其他商品比較績效與定位，提到近期與0050、正二等產品的表現落差，並指出成分結構不同「最近輸50正常」，有人甚至直言「發錢=找不到投資標的」擔憂後續動能。

討論也延伸到稅負與配息結構。有網友提醒「股利麻煩的是稅」、「不喜歡要繳二代健保的ETF」，也有人認為實際影響未必誇張，舉例若持有100萬元部位、每季約2%股利，將配息再投入手續費不高，但所得稅級距高者影響較大。另有網友補充先前其他主動式ETF配息中54C占比不高，認為稅務疑慮可控；也有人反駁配息入帳需等待、可能錯過行情，並提出「大水庫理論」指可先行加碼、等配息回補。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。