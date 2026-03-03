快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
群益台灣精選高息(00919)公布最新配息0.78元，創掛牌新高，引發網友熱議。記者許正宏／攝影
群益台灣精選高息(00919)公布最新配息0.78元，創掛牌新高，引發網友熱議。記者許正宏／攝影

群益台灣精選高息(00919)公告最新一季第一階段配息，每單位擬配發0.78元、單季殖利率3.204%，雙雙創掛牌新高，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在「配這麼高填得回來嗎」、「是不是還錢而已」，也有人直呼「真的很敢發」、「屌打00713」，多空看法交鋒。

根據媒體報導，00919將於3月17日除息，4月14日發放股利，截至2月底規模達4,168.8億元，受益人數近120萬人，為台股高息ETF規模第三大。此次單季配0.78元創新高，回顧2025年全年配息2.52元、殖利率11.14%，2024年全年則配2.8元。成分股以金融與電子為主，包括國泰金、中信金、富邦金及聯電等。

一名網友在PTT轉貼新聞，留言區討論熱烈。不少網友對高配息表達驚訝與質疑，有人直言「笑死，怎麼敢配這麼高」、「發瘋喔，越配越高」，也有人提醒「重點是能不能填息」、「配這麼高填得回來？」質疑高股息策略是否只是帳面數字好看。另有網友以「還錢而已」、「賣股票還錢的概念股」形容，認為部分配息可能來自資本利得。

支持者則持不同態度，認為00919在高股息ETF中仍具競爭力，「00919真的很敢發」、「算高股息裡面還能打的」，甚至有人直言「屌打00713」、「跟713配一樣金額還滿屌的」。部分投資人則懊悔提前賣出，「早蛋雕了」、「賣光了靠北」、「賣到剩46張QQ」，也有人分享操作策略，表示若回檔至23.8元以下將再加碼。

此外，也有網友關注市場面因素，指出「台股大漲、金融股漲不少，應該蠻多資本利得」，並提及外資近期積極買超，質疑「為什麼最近外資一直買？」另有人對比0056、878等其他高股息ETF，認為00919本次配息金額明顯突出。不過亦有聲音指出，台股創新高但00919股價仍在24元附近盤整，後續表現仍待觀察，市場對高配息能否轉化為長期報酬，意見依舊分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

00919配0.78元創新高！網憂「配太高難填息」：大贏00713

群益台灣精選高息(00919)公告最新一季第一階段配息，每單位擬配發0.78元、單季殖利率3.204%，雙雙創掛牌新高，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在「配這麼高填得回來嗎」、「是不是還錢而已」，也有人直呼「真的很敢發」、「屌打00713」，多空看法交鋒。

買0050不買個股理由曝光！施昇輝：.com、太陽能到LED的產業過去都看好一片未來

投資市場中，歷史上多個曾被看好的產業，如網路、太陽能和LED，最終均遭遇過度投資風險。因而，元大台灣50（0050）成許多投資人之選，避免個股的波動風險。

0050年化報酬20%能持續嗎？看懂長期數據…雨果：別把超額報酬當常態

台股元大台灣50（0050）近年年化報酬率驚人，3年與10年分別達44.11%和21.79%。然而，自2004年至今，長期年化報酬率僅為12.81%。

00919配息0.78元破紀錄…滿手金融股底氣足！存股哥：高股息配息王回歸

群益台灣精選高息（00919）公布本季配息0.78元，年化預估殖利率高達12.8%，創下新紀錄。

00981A估配0.41元反被轟！股民許願「別發繼續買」 網憂後續動能疲弱

統一台股增長主動式ETF(00981A)在公開資訊觀測站公告最新收益分配評價結果，並估計每受益權單位預計配發0.41元，引發PTT股板討論。網友焦點聚在「白話文就是發0.41？」以及主動式ETF是否該配息，有人直言「可以不要發嗎」、「配個屁繼續幫我買」，也有人認為配息能提供現金流，並延伸討論稅負、二代健保與再投入成本。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

