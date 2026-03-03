00919配0.78元創新高！網憂「配太高難填息」：大贏00713

群益台灣精選高息(00919)公告最新一季第一階段配息，每單位擬配發0.78元、單季殖利率3.204%，雙雙創掛牌新高，引發PTT股板熱議。網友討論焦點集中在「配這麼高填得回來嗎」、「是不是還錢而已」，也有人直呼「真的很敢發」、「屌打00713」，多空看法交鋒。

根據媒體報導，00919將於3月17日除息，4月14日發放股利，截至2月底規模達4,168.8億元，受益人數近120萬人，為台股高息ETF規模第三大。此次單季配0.78元創新高，回顧2025年全年配息2.52元、殖利率11.14%，2024年全年則配2.8元。成分股以金融與電子為主，包括國泰金、中信金、富邦金及聯電等。

一名網友在PTT轉貼新聞，留言區討論熱烈。不少網友對高配息表達驚訝與質疑，有人直言「笑死，怎麼敢配這麼高」、「發瘋喔，越配越高」，也有人提醒「重點是能不能填息」、「配這麼高填得回來？」質疑高股息策略是否只是帳面數字好看。另有網友以「還錢而已」、「賣股票還錢的概念股」形容，認為部分配息可能來自資本利得。

支持者則持不同態度，認為00919在高股息ETF中仍具競爭力，「00919真的很敢發」、「算高股息裡面還能打的」，甚至有人直言「屌打00713」、「跟713配一樣金額還滿屌的」。部分投資人則懊悔提前賣出，「早蛋雕了」、「賣光了靠北」、「賣到剩46張QQ」，也有人分享操作策略，表示若回檔至23.8元以下將再加碼。

此外，也有網友關注市場面因素，指出「台股大漲、金融股漲不少，應該蠻多資本利得」，並提及外資近期積極買超，質疑「為什麼最近外資一直買？」另有人對比0056、878等其他高股息ETF，認為00919本次配息金額明顯突出。不過亦有聲音指出，台股創新高但00919股價仍在24元附近盤整，後續表現仍待觀察，市場對高配息能否轉化為長期報酬，意見依舊分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。