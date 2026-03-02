快訊

不只能定期定額！009816盤中爆量35.7萬張…買盤湧現撿便宜良機

聯合新聞網／ 綜合報導
趁著非經濟因素引發的慌下殺，主動逢低佈局爆量承接的市值型009816。記者許正宏／攝影 許正宏
台股在3月2日上演了一場驚心動魄的V型大反轉，早盤受到中東戰火升溫的恐慌情緒蔓延，加權指數一度重挫殺低至34,605點，跌幅超過800點。但隨著理智買盤迅速湧入，到了早上10點多已經大幅收斂跌幅，指數回到35,264點附近。這種非經濟基本面因素引發的恐慌性下殺，往往就是長線資金進場撿便宜的最佳時機。

面對地緣政治帶來的市場震盪，許多投資人會選擇停損觀望，但歷史經驗告訴我們，戰爭等突發事件對股市的影響通常是短暫的。比起僵化的定期定額，習慣主動掌握資金節奏的人更懂得把握籌碼換手的黃金時刻。對於看好台灣整體經濟長期發展的投資人來說，大盤急跌反而創造了手動擴大資產部位的絕佳切入點。

觀察今天盤面上的市值型ETF表現，以凱基台灣TOP50（009816）為例，早盤最低一度跟著下探到11.21元，但隨後迅速拉升至11.39元左右，開盤才一個多小時成交量就爆出超過35.7萬張的驚人巨量，展現出低檔極為強悍的承接力道。這類以台灣前50大企業為核心的市值型標的，本身就具備跟隨大盤成長的特性，在盤勢劇烈震盪且爆量時逢低買進，能有效壓低整體的持有成本。

009816的不配息再投入機制，這在長期投資中扮演著極為關鍵的角色。當我們逢低大口咬進後，企業所發放的股息會直接在基金內部自動滾存再投資，免去了股息匯入戶頭後還要手動買回的麻煩與手續費，更重要的是避開了股利所得稅與二代健保的扣抵，讓資金的複利效應得以最大化。

遇到戰爭這類外部變數干擾盤勢時，與其被消息面嚇得抱不住股票，不如將其視為財富重分配的契機。善用市值型ETF在急跌爆量時手動加碼，並透過不配息再投入機制的強大複利引擎，才能真正在這波市場震盪中將危機化為轉機，為未來的資產增值打下穩固基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

