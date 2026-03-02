第一金ETF 00981B 配息0.061元 18日前買進持有參與配息

第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息為每單位0.061元，投資人宜把握3月18日前買進並持有，即可享有第一金優選非投債ETF這次配息，這次月配息發放日訂於4月14日。

美國總統川普提名新任聯準會主席華許，市場預期美國未來偏向鷹式降息路徑，且降息空間不大，加上美國最高法院推翻川普關稅裁決帶來市場短期震盪，此外，市場對AI過度投資的焦慮放大等，第一金優選非投債ETF(00981B)經理人王心妤說明，對於未來的利率市場看法仍呈現寬鬆趨勢預期，金融市場漲多後，加上近期地緣政治變數出現，全年金融市場將呈現較高變動風險，資產配置納入高債息、短天期非投資等級債券，將是搭配股票資產，降低投組波動度、維持穩健收益力較佳選擇。

王心妤說，近期美國就業數據改善，1月非農就業人口增加13萬人，高於市場預期的6.5萬人，失業率4.3%，亦低於市場預期值，整體經濟環境呈現改善；此外，1月CPI年增2.4%，低於市場預估2.5%，核心CPI也較預期回落等，通膨持穩態勢，整體金融環境維持寬鬆前提下，提供非投資等級債券投資吸引力，而近期中東地緣政治動盪情勢，隨美債殖利率下滑，也可望展現非投資等級債券投資韌性。

00981B追蹤彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數投資，採取低存續配置，降低利率敏感度並兼具防禦能力及強化收益特性；只選優先債、排除CCC以下低評級債券及最低收益率10%的債券，有利創造長期較具韌性的收益與投資機會，此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一，目前基金投資組合存續期為1.74年，持債殖利率7.82%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。