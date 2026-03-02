債市成股市回檔避風港 這檔主動非投等債 ETF 配0.08元、年化配息逾9%

近期美股科技股因市場對AI產業支出與未來獲利前景產生疑慮，加上中東戰事不確定因素導致賣壓湧現，資金明顯轉向債券市場尋求防禦與收益。觀察美國公債市場，兩年期與十年期殖利率近期同步下滑，債券價格獲得支撐。在利率環境有利債市表現的當下，債券ETF成為投資人調整資產配置的資金避風港。

中信主動非投等債ETF（00981D）2日公告最新配息資訊，每單位擬配發0.08元，連續第四次配發相同金額，以3月2日收盤價10.4元計算，年化配息率依然穩守9%以上水準，在非投等債ETF中配息率名列前茅。

中國信託投信表示，根據摩根大通（J.P. Morgan）統計，2023年至2025年間，投資等級債的升評數持續高於降評數，顯示企業信用體質依舊穩健，市場整體信用環境良好。

展望2026年，摩根大通預估非投資等級債的全年違約率僅為1.75%，相較於2025年12月的1.88%小幅下降。數據顯示，在經濟具備韌性的環境下，非投資等級債的基本面不僅穩定，且展現出極佳的抗壓性。

00981D經理人陳昱彰表示，與傳統被動型債券ETF不同，00981D 發揮主動管理優勢，今日在台股下挫時更逆勢走強，除受惠於匯率貶值效應外面對經濟不確定性，更已提前將投組的信用評等大幅優化，目前投資等級債（IG）占比已提高至二成以上，而信評相對穩健的BB級債券則進一步提升至近六成，展現穩健的投資策略與專業管理成果，在兼顧收益率的同時為投資人打造更具防禦力的配置。

陳昱彰指出，為防範信用利差擴大可能帶來的違約風險，00981D目前已排除B-級以下的極高風險債券，包括CCC級債券。透過這種去蕪存菁的策略，不僅保留非投等債的高債息優勢，也降低了投組波動，在市場情緒保守時提供更穩健的下檔支撐。目前00981D投資組合票息率仍在8%之上，顯示在當前經濟成長具備韌性的情境下，非投資等級債不僅能提供較高的票息回報，亦具備資本利得的增值空間，適合投資人納入核心配置部位，以平衡資產組合的波動風險。

根據中國信託投信官網，00981D除息交易日為3月17日，有意參與配息的投資人，需於3月16日前買進並持有。配息發放日為4月14日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。