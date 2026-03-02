119萬投資人嗨翻天！00919配息0.78元創高、估年化配息率12.82%

擁有逾119萬9,377位受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919）公布第12次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919第12次配息期前公告預估配發金額為0.78元，本次除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為4月14日。據了解，00919本次預估配息金額創成立以來新高，以2日收盤價24.34元計算，預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上。

ETF理財達人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

ETF理財達人指出，投資台股高息ETF可以觀察其是否有穩定的配息能力，以00919為例，00919採季配息，每年3、6、9及12月除息，成立來最低配息金額為0.54元，最高為0.78元，但連續12季維持年化配息率10%以上的穩定配息政策，因此也深受存股族的喜愛。

市場法人表示，近期受中東地緣政治風險影響，大盤漲跌震盪劇烈，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。整體而言，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，逢低分批布局長期持有、累積張數，穩健投資是打造現金流的投資好工具。

00919群益台灣精選高息ETF配息資訊。（資料來源：投信官網、2026/3/2）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。