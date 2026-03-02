玉山00988B今起募集 嚴選高票息抗戰火、追蹤指數皆能收復回檔缺口

玉山投信首檔ETF IPO—玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）2日起(3/2-3/6)募集正式開跑。根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。

00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等三大特色。玉山嚴選非投債ETF（00988B）擬任經理人施沛昇指出，周末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。

不過，從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

施沛昇分析，在美國正式展開軍事行動後，美國十年期公債殖利率因避險買盤湧入回落至3.9%-4%區間，顯示投資人即便在美國經濟數據偏強的環境下仍擔憂中東衝突可能升級，市場尋求避險資產。

短期來看，避險買盤預料將持續壓低殖利率，且仍需關注伊朗後續是否擴大反擊，而00988B追蹤指數因為鎖定7.5%以上固定票息券種，強化長期收益可預見性，目前市場多認為強勁的美國經濟及企業獲利，可使債市避險走勢不致演變為市場恐慌，搭配債券資產的收益性質，仍為做為資產的核心配置。

為了達到強化降低風險目標，施沛昇說明，00988B追蹤指數成分債券每個月皆會進行比例平衡，更貼近市場趨勢，且看好成熟市場企業財務體質較健全、違約率較低，信用風險相對可控，加上國家政經風險環境較為穩健、債券流動性較高，00988B追蹤指數100%投資於成熟國家發行之債券，且八成以上標的都集中於美國企業，主要著眼於美國企業發債量為全球最大宗，不論資訊透明度或流動性都更勝一籌。

在配息規劃上，施沛昇表示，00988B於3月16日成立後，最快將在6月首次配息，並以月月有收益方式，搭配00988B追蹤指數嚴選7.5%高票息之特性，強化收益機會以及提升投資人對於債券ETF的存債感。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。