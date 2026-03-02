聽新聞
馬年好消息！ 00919第一階段配息金額及殖利率均創新高
群益台灣精選高息（00919）2日進行最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0.78元，依據2日收盤價24.34元換算，單季配息殖利率3.204%，配息金額及配息殖利率均改寫掛牌來新記錄，將於3月17日進行除息，實際配息金額以及配息組成將在3月13日進行第二階段公告，領息日在4月14日。
截至2月底，群益台灣精選高息擁有規模4,168.80億元，排行台股高息ETF第三大，受益人數為1,199,377人，本季度擬配發0.78元，創下掛牌來最佳單季度表現，掛牌平均每季度配息金額為0.63元、平均每季度配息殖利率為2.71%。2025年全年度配息金額為2.52元、全年配息殖利率為11.14%；2024年全年度配息金額為2.8元、全年配息殖利率為11.13%。
群益台灣精選高息最新的前十大成分股依序為國泰金12.96%、中信金12.9%、富邦金9.77%、聯電9.59%、台新新光金6.89%、長榮5.33%、華碩4.67%、聯詠3.91%、陽明海運3.27%、世界3.08%。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
