48萬股民注意！00929配息再上調、預計每股配發0.11元
復華台灣科技優選高股息ETF（00929）2日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，為近一年第五次調升。投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。以3月2日收盤價19.96元計算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%。
理財專家表示，此次配息金額再度調升，主要受惠於00929追蹤指數規則改版後選股邏輯優化，在篩選機制上不僅要求企業具備高殖利率、獲利能力等品質指標，更增加換股頻率，使投組能彈性跟上市場變化，包含台積電、聯發科等龍頭皆納入成分股行列，並強化AI供應鏈布局，讓有現金流需求的存股族能夠同時參與科技成長投資機會。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
