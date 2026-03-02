台股長線多頭續旺 00981A 將於3月17日除息、每單位配0.41元

主動式ETF推出已超過半年，在股市多頭趨勢下，頗獲投資人青睞，穩居規模王的主動統一台股增長（00981A）首次除息收益分配期前公告，預計配發每受益權單位0.41元，實際配息金額預計13日公布。00981A將於3月17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日到帳。

統一投信表示，主動統一台股增長（00981A）本次配息，使投資人在台股長線多頭格局下，不需賣出手上部位也有機會獲得收益，提升現金流規劃的靈活度。若是無現金流需求，或目標是追求資本增值加速的投資人，也可以善用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益持續投入投資資本，有機會使財富成長效果最大化。

根據投信申購買回清單、集保統計至2月26日，全市場主動式股票型ETF總規模2,299.2億元，00981A規模652.9億元，市占率高達28.4％，其受益人數也達到27.5萬人。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。