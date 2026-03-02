美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

國際地緣政治局勢急遽惡化，市場避險情緒升溫，「以息抗震」成為投資顯學。受美國與以色列聯合發動「史詩怒火行動」及伊朗報復性襲擊影響，亞股全面承壓，日經指數早盤一度重挫逾1,500點。台股今（2）日亦開低走低，盤中一度大跌逾800點，幸賴低接買盤進場，終場下跌319.40點，收在35,095.09點，成交量9,668.47億元，驚險守住3萬5大關；權值股台積電（2330）終場下跌20元，收在1,975元。

市場劇烈波動，具備防禦特性的高息ETF成為資金避風港。近期市場高度聚焦首次配息的 00981A、即將公布配息的00919、甫宣告除息的00918，以及今日公告除息的FT臺灣永續高息（00961），四檔高息ETF同步吸引市場目光，掀起一波高息避險潮。

大華優利高填息30（00918）每單位預估配發0.62元，年化配息率上看10%，買氣熱絡；首次配息的00981A每單位預估配發0.41元，年化配息率約8.2%。

最受矚目的是00961，本次預估每單位配發0.122元，以今日收盤價10.44元計算，單次預估配息率約1.27%，預估年化配息率高達14%，展現「配息王」實力。00961除息交易日訂於3月17日，最後買進日為3月16日，配息發放日則為4月13日。

法人指出，00961本次「暴力配息」主因來自資本利得大幅挹注，該ETF淨值首次突破發行價10元，觸發首度配發資本利得機制；選股邏輯嚴守ROE>0標準，精準佈局群聯、航海王陽明等強勢股，成功捕捉上漲趨勢。在國際局勢動盪環境下，00961、00919、00918、00981A等高息ETF憑藉穩定配息機制，成為投資人尋求穩定現金流的新標的。

