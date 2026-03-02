快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

聯合新聞網／ 綜合報導
面對美伊戰火引發的台股史詩級震盪，00961領軍00919、00981A與00918組成最強抗震方舟，以直衝雙位數的暴力年化配息率成為資金避風港。記者許正宏／攝影
面對美伊戰火引發的台股史詩級震盪，00961領軍00919、00981A與00918組成最強抗震方舟，以直衝雙位數的暴力年化配息率成為資金避風港。記者許正宏／攝影

國際地緣政治局勢急遽惡化，市場避險情緒升溫，「以息抗震」成為投資顯學。受美國與以色列聯合發動「史詩怒火行動」及伊朗報復性襲擊影響，亞股全面承壓，日經指數早盤一度重挫逾1,500點。台股今（2）日亦開低走低，盤中一度大跌逾800點，幸賴低接買盤進場，終場下跌319.40點，收在35,095.09點，成交量9,668.47億元，驚險守住3萬5大關；權值股台積電（2330）終場下跌20元，收在1,975元。

市場劇烈波動，具備防禦特性的高息ETF成為資金避風港。近期市場高度聚焦首次配息的 00981A、即將公布配息的00919、甫宣告除息的00918，以及今日公告除息的FT臺灣永續高息（00961），四檔高息ETF同步吸引市場目光，掀起一波高息避險潮。

大華優利高填息30（00918）每單位預估配發0.62元，年化配息率上看10%，買氣熱絡；首次配息的00981A每單位預估配發0.41元，年化配息率約8.2%。

最受矚目的是00961，本次預估每單位配發0.122元，以今日收盤價10.44元計算，單次預估配息率約1.27%，預估年化配息率高達14%，展現「配息王」實力。00961除息交易日訂於3月17日，最後買進日為3月16日，配息發放日則為4月13日。

法人指出，00961本次「暴力配息」主因來自資本利得大幅挹注，該ETF淨值首次突破發行價10元，觸發首度配發資本利得機制；選股邏輯嚴守ROE>0標準，精準佈局群聯、航海王陽明等強勢股，成功捕捉上漲趨勢。在國際局勢動盪環境下，00961、00919、00918、00981A等高息ETF憑藉穩定配息機制，成為投資人尋求穩定現金流的新標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00961臺灣ESG永續高息 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

為何新ETF台積電佔比都輸0050？單一持股上限規定…Ffaarr：連署打破限制

月配股息再投入0056、00878、00919...真的能複利、月月多領息？專家點破：小心只是資產左手換右手

00918持有3710張季領230萬股息…本多終勝？存股哥：需足以匹配的財商知識

009816不是什麼會賺錢、不配息、更便宜的0050！Ffaarr：買前提先認同它的動能策略

相關新聞

美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

因美伊局勢緊張，台股今開低走低，終場下跌319.40點。高息ETF 00961、00919、00918及00981A成為資金避風港，吸引投資者關注，特別是00961年化配息率高達14%。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

48萬股民注意！00929配息再上調、預計每股配發0.11元

復華台灣科技優選高股息ETF（00929）2日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，為近一年第五次調升。投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。以3月2日收盤價19.96元計算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%。

台股長線多頭續旺 00981A 將於3月17日除息、每單位配0.41元

主動式ETF推出已超過半年，在股市多頭趨勢下，頗獲投資人青睞，穩居規模王的主動統一台股增長（00981A）首次除息收益分配期前公告，預計配發每受益權單位0.41元，實際配息金額預計13日公布。00981A將於3月17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日到帳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。