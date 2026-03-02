台股長線多頭續旺…00981A首次收益分配期前公告出爐 每單位配0.41元

主動式ETF推出已超過半年，在股市多頭趨勢下，成為投資人追求超額報酬的利器。其中，穩居規模王的主動統一台股增長（00981A）首次除息的收益分配期前公告出爐，預估每單位配息0.41元，以2日收盤價20.09元計算，年化配息率8.16%。

00981A公布首次收益分配，每單位預估配息金額已揭露於統一投信官網，實際配息金額則預計3月13日公布。00981A將於3月17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日到帳。

統一投信表示，00981A本次配息，使投資人在台股長線多頭格局下，不需賣出手上部位也有機會獲得收益，提升現金流規劃的靈活度。若是無現金流需求，或目標是追求資本增值加速的投資人，也可以善用各大用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益持續投入投資資本，有機會使財富成長效果最大化。

主動統一台股增長為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網線上申請變更。

主動式ETF市場中，主動統一台股增長規模王及人氣王地位穩固。根據投信申購買回清單、集保統計至2/26，全市場主動式股票型ETF總規模2,299.28億元，00981A規模652.92億元，市占率高達28.4%，其受益人數也達到27.56萬人，是唯一一檔受益人數超過20萬人的主動式ETF。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。