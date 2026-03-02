快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股長線多頭續旺…00981A首次收益分配期前公告出爐 每單位配0.41元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

主動式ETF推出已超過半年，在股市多頭趨勢下，成為投資人追求超額報酬的利器。其中，穩居規模王的主動統一台股增長（00981A）首次除息的收益分配期前公告出爐，預估每單位配息0.41元，以2日收盤價20.09元計算，年化配息率8.16%。

00981A公布首次收益分配，每單位預估配息金額已揭露於統一投信官網，實際配息金額則預計3月13日公布。00981A將於3月17日除息，投資人參與本次配息的最後買進日為3月16日，配息收益預估於4月10日到帳。

統一投信表示，00981A本次配息，使投資人在台股長線多頭格局下，不需賣出手上部位也有機會獲得收益，提升現金流規劃的靈活度。若是無現金流需求，或目標是追求資本增值加速的投資人，也可以善用各大用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益持續投入投資資本，有機會使財富成長效果最大化。

主動統一台股增長為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網線上申請變更。

主動式ETF市場中，主動統一台股增長規模王及人氣王地位穩固。根據投信申購買回清單、集保統計至2/26，全市場主動式股票型ETF總規模2,299.28億元，00981A規模652.92億元，市占率高達28.4%，其受益人數也達到27.56萬人，是唯一一檔受益人數超過20萬人的主動式ETF。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 統一投信

延伸閱讀

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

00922第一階段配息出爐 金額及殖利率均創新高

主動式ETF規模王00981A第一階段配息出爐 單季配息率2.04%

主動式 ETF 募集熱、3月6檔將開募 美股、台股、債券百花齊放

相關新聞

美伊戰火狂炸台股！00961、00919、00981A、00918組最強抗震方舟…現金流迎戰綠光

因美伊局勢緊張，台股今開低走低，終場下跌319.40點。高息ETF 00961、00919、00918及00981A成為資金避風港，吸引投資者關注，特別是00961年化配息率高達14%。

00988B月配高票息今募集！中東震盪更顯資產韌性 法人：回測證實風險後1年內必創高

展現全力進軍ETF的決心，玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）今日起（3/2-3/6）募集正式開跑。 00988B不僅挾著鎖定票面率7.5%以上之非投資級債、百分百布局成熟國家、月配息設計等3大特色，根據歷史統計，自2015年以來每逢遇到市場風險事件時，雖然短期00988B追蹤指數走勢出現拉回，但在6至9個月間指數皆能收復跌勢。 00988B擬任經理人施沛昇指出，週末市場發生美以空襲伊朗，震撼全球，預期可能造成市場劇烈波動，且不排除短期拉回的可能。 不過從歷史事件回顧，自2015年以來發生風險事件後，00988B追蹤指數「ICE TPEx 1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」走勢，可見到即使短線跟隨市場下跌，但後續1年內皆能收復跌勢，且表現甚至持續上升創高，顯見00988B追蹤指數除了高票息在時間的作用下發揮資產保護作用，亦有助於提升長期資產組合表現的穩定性，近期若出現市場拉回，反而是趁著募集期間逢低進場的好時機。

00961配息0.122首發資本利得！預估年化配息率飆14％…最後買進日3月16日快筆記

FT台灣永續高息ETF（00961）今宣告預估配息數字，年化配息率達14%，將於3月16日為最後買進日。

今天趕快「趁低」買0050？Ffaarr：上周一收盤價是77.4元根本沒買低效果

台股今日開盤下跌，Ffaarr提醒不要被「趁低買進0050」的觀點所誤導。

馬年好消息！ 00919第一階段配息金額及殖利率均創新高

群益台灣精選高息（00919）2日進行最新一季配息的第一階段公告，每受益權單位擬配發0.78元，依據2日收盤價24.34元換算，單季配息殖利率3.204%，配息金額及配息殖利率均改寫掛牌來新記錄，將於3月17日進行除息，實際配息金額以及配息組成將在3月13日進行第二階段公告，領息日在4月14日。

48萬股民注意！00929配息再上調、預計每股配發0.11元

復華台灣科技優選高股息ETF（00929）2日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.11元，前一次為0.1元，此次再增加0.01元，為近一年第五次調升。投資人若要參與配息，需於3月17日前買進或持有，股息發放預計4月15日入帳。以3月2日收盤價19.96元計算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。